قبل ما تشتري.. خبير يحذر من خطأ شائع ترتكبه السيدات عند شراء الذهب ويقدم نصيحة هامة

يبقى الذهب على مدار التاريخ متربعا على عرش أكثر الاستثمارات الآمنة والتي مهما تبدلت الأزمنة يبقى الذهب هو الملاذ الآمن للكثير فهو يحافظ على قيمة العملة من حدوث أي إنهيار لها، وهو الزينة المفضلة لمعظم السيدات ولذلك يسعون بكل السبل إلى الحصول عليه بأقل وأفضل الأسعار ولكن مؤخرا باتت أسعار الذهب خيالية وارتفعت بشكل غير معقول وارتفع سعر الجرام الواحد عيار 21 إلى أرقام قياسية بل لم يصل إليها مطلقاً على مر السنين الماضية، وهناك الكثير من محلات الصاغة التي تستغل هذه الأوقات لبيع الذهب بأسعار غالية وبشكل غير قانوني ولكن خلال السطور التالية نقدم لك بعض النصائح التي لابد من الأخذ بها عند القيام بشراء الذهب حتى لا تتعرضين لاستغلال التجار.

نصائح هامة عند القيام بشراء الذهب

هناك بعض النصائح لابد أن نعمل بها قبل شراء الذهب حتى لا نخسر الكثير من الأموال حيث قدم ناجي فرج، عضو شعبة الذهب ومستشار وزير التموين لشؤون الذهب، عدد من النصائح حتى لا يتعرض المشتري لأي خسارة وقام بتحذير المواطنين من بعض محلات الصاغة التي تبيع الذهب الصيني المطلي بماء الذهب بأسعار خيالية ولتجنب هذا الأمر أوضح أن هناك دمغة موجودة على قطعة الذهب ولا يجب أن تشتري الذهب إلا بعد أن نتأكد من وجود هذه الدمغة على الذهب، كما أوضح فرج أن هناك بعض الناس التي تقوم بشراء الذهب الموجود به فصوص ونصح المواطنين بعدم شراء الذهب الممتلئ بالفصوص لأن تجار المحلات يقومون بخفض سعر الذهب عند بيعه بسبب وجود هذه الفصوص ولهذا السبب يحب أن يتأكد المشتري من قيام التاجر بكتابة كل التفاصيل في الفاتورة حتى يحتفظ المشتري بحقوقه وذلك لأن الفصوص تدخل ضمن عملية البيع، وإذا كنت تريد إستثمار آمن خالي من المخاطر فعليك بشراء الجنيهات الذهبية أو الحلي الذي لا يحتوي على أي نقوش أو تفاصيل كثيرة، ولكن هناك الكثير من السيدات التي تفضل شراء الأساور الذهبية عيار 21 بسبب أنها أقل من المصنعية وتباع بنفس السعر تقريباً.

أسعار الذهب الأحد 16 ابريل 2023

1- سجل ذهب عيار 24 سعر 2594.25 للبيع و 2571.5 جنيه للشراء.

2- سجل ذهب عيار 22 سعر 2378 للبيع و 2357.25 جنيه للشراء.

3- سجل ذهب عيار 21 سعر 2270 للبيع و 2250 جنيه للشراء.

4- سجل ذهب عيار 18 سعر 1945.75 للبيع و 1928.5 جنيه للشراء.

5- سجل ذهب عيار 14 سعر 1513.25 للبيع و 1500 جنيه للشراء.

6- سجل ذهب عيار 12 سعر 1297.25 للبيع و 1285.75 جنيه للشراء.

7- سجل ذهب عيار 9 سعر 972.75 للبيع و 964.25 جنيه للشراء.

8- وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 18160 جنيه للبيع ووصل سعر الشراء إلى 18000 جنيه.