“قبل ما تروح السوق”.. سعر كيلو الخرفان قائم اليوم في الأسواق المصرية

تشهد الأيام الحالية اهتمام كبير من قِبل المواطنين في البحث عن سعر كيلو الخرفان قائم اليوم داخل الأسواق المصرية، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك حيث يزداد الإقبال على شراء الأضاحي بشكل ملحوظ، وفقا لتصريحات نقيب الفلاحين، وتتفاوت أسعار الأضاحي تبعًا للنواع المختلفة مثل الماعز والأغنام والعجول، إضافة إلى الوزن والحالة.

هناك تفاوت في سعر كيلو الخرفان قائم اليوم بين مختلف المحافظات في مصر، فمن المعروف أن الأسعار تتأثر بنوع الأضحية وحجمها وأيضًا المنطقة التي يتم الشراء منها، وقد أوضح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن السعر الحالي يتراوح بين 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو الواحد، وهو ما يعكس حالة من التباين في الأسعار نتيجة العوامل الجغرافية والنوعية، كما يظهر أن الأوزان والحالة العامة للأضحية تلعب دورًا هامًا في تحديد السعر النهائي.

ذكر الخبراء أن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على تحديد سعر كيلو الخرفان قائم اليوم في السوق المصرية، وتشمل هذه العوامل:

النوع حيث تختلف الأسعار حسب نوع الأضحية سواء كانت من الأغنام أو الماعز أو العجول.

الوزن ويلعب وزن الأضحية دورًا كبيرًا في تحديد القيمة السوقية، حيث يرتفع السعر مع زيادة الوزن.

المنطقة الجغرافية حيث تختلف أسعار الأضاحي من محافظة إلى أخرى، حيث تكون الأسعار في الريف أقل نسبيًا مقارنةً بالمناطق الحضرية.

الحالة الصحية تعد الأضاحي السليمة أفضل من حيث القيمة الشرائية مقارنة بأي حيوانات أخرى تعاني من مشاكل صحية.

التباين في أسعار الأضاحي بالسوق المصرية

تشهد الأسواق المصرية تباينًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي وذلك استناداً إلى العديد من المعايير، حيث تعتبر الأغنام الأكثر شيوع كأضاحي في عيد الأضحى المبارك، فيما يفضل البعض شراء العجول أو الماعز تبعا لميزانية كل شخص، كما تتفاوت الأسعار باختلاف الحالة العامة للأضحية ووزنها ومدى قرب المنطقة السكنية من الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى اختلاف سياسات العرض والطلب في المناطق المختلفة، وفيما يلي جدول يوضح متوسط الأسعار الحالية للأضاحي في السوق المصرية:

نوع الأضحية متوسط السعر لكل كيلو قائم الخرفان 200-220 جنيه الماعز 190-210 جنيه العجول (بقري) 170-180 جنيه الجاموس 160-175 جنيه

هذا التفاوت يمنح المشترين مرونة في اختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، مع التأكيد على أهمية التدقيق في جودة الأضحية قبل الشراء.