قبل عيد الأضحي المبارك.. اعرف آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في كافة البنوك المصرية

قبل عيد الأضحي المبارك 2019 نستعرض لكم اليوم أخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى بنك للشراء بقيمة 16.53 جنيه، وسجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه في أحدث تقارير، وسجل في البنك الأهلي المصري مع نهاية تعاملات اليوم 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس في المصرف المتحد منذ ساعتين عند 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً في التجاري الدولي في نهاية التعاملات ليُسجل طبقاً لنهاية التعاملات عند 16.48 جنيه للشراء مقابل 16.58 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.51 16.61 البنك الأهلي المصري 16.51 16.61 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.53 16.63 بنك الإسكندرية 16.49 16.59 بنك التعمير والإسكان 16.49 16.59 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.50 16.60 بنك البركة 16.51 16.61 بنك عودة 16.52 16.62 بنك قناة السويس 16.52 16.62

بينما سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه بنحو 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل في نهاية التعاملات الأسبوعية في بنك قطر الوطني 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، علماً بأن أسعار الدولار سوف تستقر لحين عودة عمل البنوك من جديد عقب إنتهاء عطلة عيد الأضحي المبارك.

أسعار العملات اليوم الخميس

نستعرض لكم كافة أسعار العملات التي اختتم بها البنك الأهلي المصري تعاملاته اليوم، حيث سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه 18.4615 جنيه مقابل 18.6497 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي للشراء 54.2735 جنيه مقابل 54.7011 جنيه للبيع، وإليكم الآن جدول أسعار العملات وفق أخر تقارير.

الأسعار مستقرة لحين عودة عمل البنوك من جديد والمُقرر لها حتي يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أغسطس 2019.