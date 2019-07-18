في 15 بنك.. اعرف الآن سعر الدولار اليوم الخميس 18-7-2019 مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم تغييرات طفيفة في بعض البنوك مقابل الجنيه، حيث سجل الدولار في بنك البركة ارتفاع جديد أمام الجنيه بنحو قرش واحد ليُسجل الآن 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفاع بقيمة قرشين ليُسجل طبقاً لأحدث تقارير 16.56 جنيه مقابل 16.66 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 16.56 جنيه شراء مقابل 16.66 جنيه بيع.

أسعار الدولار اليوم

تغييرات طفيفة طرأت على أسعار الدولار اليوم ما بين ارتفاع واستقرار في أغلب البنوك، حيث استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.56 للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع منذ 3 أيام وحتى الآن، وسجل المصرف المتحد وفق آخر تحديث 16.55 شراء مقابل 16.65 بيع.

وسجل مصرف أبو ظبي للإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه بعد أن عاود الإرتفاع من جديد في تعاملات أمس بنحو قرش، ويُقدم بنك الإسكندرية منذ بداية التعاملات الأسبوعية وحتى الآن أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.65 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية للبنوك نستعرضه معكم اليوم الخميس عبر موقع نجوم مصرية لمعرفة البنوك الأعلى في سعر الشراء وكذلك الأقل في سعر البيع، ويتم تحديث جدول أسعار الدولار حالة وجود تغييرات جديدة في البنوك لحظة بلحظة.

البنك قيمة الشراء قيمة البيع بنك مصر 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.56 16.66 بنك الإسكندرية 16.55 16.65 بنك القاهرة 16.55 16.65 كريدي أجريكول 16.56 16.66 المصرف المتحد 16.55 16.65 البنك التجاري الدولي CIB 16.56 16.66 بنك البركة 16.57 16.67 بنك عودة 16.56 16.66

وسجل كل من بنك الإمارات دبي الوطنى، بنك قطر الوطني، المصرف المتحد، بنك مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.55 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس، البنك الأهلى الكويتي، وبنك البركة 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الخميس

ونتابع معكم أسعار العملات اليوم الخميس وبشكل يومي طبقاً لتقارير البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.5886 للشراء مقابل 18.7325 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في أحدث تعاملات 4.406 للشراء مقابل 4.4421 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني أمام الجنيه 2.4066 جنيه للشراء مقابل 2.4238 جنيه للبيع، بينما بلغت قيمة الدينار الكويتي مقابل الجنيه في الأهلي المصري 54.3842 مقابل 54.8658 للبيع.