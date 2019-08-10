في يوم عرفة.. اعرف بكام سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم استقرار تام أمام الجنيه المصري عند نفس المتوسطات التي سجلتها البنوك في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وسجل متوسط سعر الريال السعودي للشراء 4.39 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل في الأهلي المصري وبنك مصر 4.38 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال في بنك الإسكندرية للشراء 4.37 جنيه مقابل 4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل الريال في العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.42 جنيه للبيع، جدير بالذكر أن الطلب على الريال السعودي قد زاد خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع موسم الحج.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في كافة البنوك نتابعه معكم عبر نجوم مصرية بشكل تلقائي في ظل خضوع العملات منذ قرار التعويم لحالة العرض والطلب، حيث سجل الريال السعودي في المصرف المتحد 4.37 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.



وسجل الريال في البنك التجاري الدولي 4.38 جنيه مقابل 4.42 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني للشراء 4.37 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الريال للشراء 4.43 جنيه مقابل 4.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الريال في بنك البركة للشراء 4.33 جنيه مقابل 4.46 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك عودة للشراء 4.40 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل أخيراً في بنك الإستثمار العربي للشراء 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.