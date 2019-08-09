في مصر والسعودية.. اعرف سعر الذهب اليوم الجمعة 9-8-2019

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعاً جديداً بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، عقب انخفاضه مساء أمس في بداية التعاملات بنحو 5 جنيهات أيضاً للجرام، يُذكر أن أسعار الذهب في مصر قد شهدت ارتفاع تاريخي عقب تخطي الأوقية حاجز ال 1500 دولار، وتأثرت أسعار الذهب في محلات الصاغة بهذه الاضطرابات التي شهدتها الأوقية، يُذكر أيضاً أن أحد أبرز أسباب ارتفاع الذهب هو انخفاض اليوان الصيني وخفض الفيدرالي الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

أسعار الذهب اليوم

بالتزامن مع تعاملات محلات الصاغة اليوم الجمعة سجلت كافة أعيرة الذهب ارتفاع جديد بقيمة 5 جنيه على الجرام، حيث سجل عيار 24 للجرام الواحد 782 جنيه في أحدث تعاملات حتى الآن، وسجل عيار 18 للجرام وهو الأبرز في محافظتي القاهرة والإسكندرية بنحو 587 جنيه للجرام.

الوحدة السعر بالجنيه المصري عيار 24 782 عيار 21 685 عيار 18 587 الجنيه الذهب 5264 أوقية الذهب 1507 دولار

كافة أسعار الذهب بالجدول السابق لا تتضمن قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

شهد سعر الذهب اليوم خلال الأيام القليلة الماضية عدد كبير من الاضطرابات إلى الإرتفاع لأرقام تاريخية، وبالتزامن مع تذبذب أسعار الذهب نحرص على موقع نجوم مصرية أن نستعرض لكم أسعار الذهب بدون قيمة المصنعية مُحدثة بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات في قيمة الأوقية.



يتم تحديث الجدول السابق بشكل تلقائي.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجلت الأوقية في أحدث تقارير لها مقابل الريال السعودي بنحو 5641 ريال، ليُسجل عيار 24 للجرام بنحو 181.37 ريال، بينما سجل عيار 18 مقابل الجرام الواحد بنحو 136.03 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب 1270 ريال، جديراً بالذكر أن أعلى سعر قد سجله الجنيه الذهب خلال الشهر الماضي 1222 ريال تحديداً يوم 18 يوليو 2019.