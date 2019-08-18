في محلات الصاغة.. اعرف سعر الذهب اليوم الأحد 18-8-2019 بمصر والسعودية

عقب تراجعه أول أمس بنحو 3 جنيهات للجرام على كافة أعيرة الذهب، سجل سعر الذهب اليوم في مصر استقرار تام في محلات الصاغة طبقاً لأخر تقرير صادر من محلات الصاغة، يأتي استقرار سعر الذهب اليوم في مصر تزامناً مع استقرار سعر الأوقية عالمياً عند 1514 دولار بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية لمحلات الصاغة، حيث سجل الجنيه الذهب 5576 جنيه.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الأحد عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها أمس السبت، حيث سجل عيار 18 للجرام 597 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام 796.75 جنيه، وسجل عيار 21 الأبرز للجرام 697 جنيه، يُذكر أن سعر جرام عيار 21 في تعاملات الثلاثاء الماضي تخطي حاجز ال 700 جنيه لأول مرة في تاريخه بمصر.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 796.75 عيار 21 697 عيار 18 597 الجنيه الذهب 5576 أوقية الذهب 1514 دولار

وتراوح سعر الجرام لعيار 22 ما بين 727 إلى 729 بدون قيمة المصنعية، وتراوحت الأونصة ما بين 24,667 إلى 24,738 في أحدث تعاملات لها.

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهدت كافة أسعار الذهب اليوم في السعودية استقرار عند نفس المتوسطات التي سجلتها أمس، بالتزامن مع قيمة الأوقية الثابتة عند 5678 ريال، واستقر عيار 24 للجرام عند 182.75 ريال، بينما سجل عيار 21 للجرام 159.75 ريال.