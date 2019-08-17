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في محلات الصاغة.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 17-8-2019 بمصر

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
في محلات الصاغة.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 17-8-2019 بمصر
أسعار الذهب

سجل سعر الذهب اليوم السبت في مصر استقرار تام عند نفس المتوسطات التي سجلها مساء أمس الجمعة، جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر شهدت أمس تراجع طفيف بنحو 3 جنيه للجرام عقب عدة ارتفاعات تاريخية شهدها الأصفر في مصر  في الشهر الجاري، حيث سجلت الأوقية في الوقت الحالي 1514 دولار، بينما سجل الجنيه الذهب الذي يبلغ 8 جرامات من الذهب عيار فئة 21 بنحو 5576 جنيه طبقاً لأحدث تعاملات حتى الآن.

سعر الذهب اليوم

عقب تراجع سعر الذهب أمس، استقر سعر الذهب اليوم السبت، وسجل عيار 18 للجرام 597 جنيه وهي نفس القيمة التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها مساء أمس، يُذكر أن أسعار الذهب قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي أعلى نقطة في تاريخ الذهب بمصر عقب ارتفاع الأوقية بشكل كبير بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

الوحدةسعر الجرام بالجنيه المصري
عيار 24796.75
عيار 21697
عيار 18597
الجنيه الذهب5576
أوقية الذهب1514 دولار

الأسعار طبقاً لآخر تقارير صادرة من محلات الصاغة ويتم تحديثها فوراً في حالة تغيير قيمة الأوقية عالمياً، يُذكر أيضاً بأن قيمة الأوقية قد تخطت حاجز 1520 دولار لأول مرة في تاريخها خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي ساعد في ارتفاع أسعار الذهب بمحلات الصاغة.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24793 إلى 795
عيار 22727 إلى 729
عيار 21694 إلى 696
عيار 18595 إلى 597
عيار 14463 إلى 464
عيار 12397 إلى 398
الاونصة24,667 إلى 24,738
الجنيه الذهب5,552 إلى 5,568
الكيلو793,143 إلى 795,429

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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