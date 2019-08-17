في محلات الصاغة.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 17-8-2019 بمصر

سجل سعر الذهب اليوم السبت في مصر استقرار تام عند نفس المتوسطات التي سجلها مساء أمس الجمعة، جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر شهدت أمس تراجع طفيف بنحو 3 جنيه للجرام عقب عدة ارتفاعات تاريخية شهدها الأصفر في مصر في الشهر الجاري، حيث سجلت الأوقية في الوقت الحالي 1514 دولار، بينما سجل الجنيه الذهب الذي يبلغ 8 جرامات من الذهب عيار فئة 21 بنحو 5576 جنيه طبقاً لأحدث تعاملات حتى الآن.

سعر الذهب اليوم

عقب تراجع سعر الذهب أمس، استقر سعر الذهب اليوم السبت، وسجل عيار 18 للجرام 597 جنيه وهي نفس القيمة التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها مساء أمس، يُذكر أن أسعار الذهب قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي أعلى نقطة في تاريخ الذهب بمصر عقب ارتفاع الأوقية بشكل كبير بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 796.75 عيار 21 697 عيار 18 597 الجنيه الذهب 5576 أوقية الذهب 1514 دولار

الأسعار طبقاً لآخر تقارير صادرة من محلات الصاغة ويتم تحديثها فوراً في حالة تغيير قيمة الأوقية عالمياً، يُذكر أيضاً بأن قيمة الأوقية قد تخطت حاجز 1520 دولار لأول مرة في تاريخها خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي ساعد في ارتفاع أسعار الذهب بمحلات الصاغة.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة