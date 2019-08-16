في كل البنوك.. اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 16-8-2019 أمام الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه عقب ارتفاعه في نهاية التعاملات الأسبوعية أمس وذلك بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، فمن المُقرر أن تُعاود البنوك عملها من جديد يوم الأحد القادم، جدير بالذكر أن أسعار الدولار قد ارتفعت بشكل جماعي وواصلت أسعار الدولار في مصر ارتفاعها أمس الخميس، حيث وصل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

بنك قناة السويس يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.55 جنيه، بينما يُقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62 جنيه طبقاً لأحدث تقارير خاص بأسعار الدولار في البنوك، بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه مقابل البيع.

بينما سجل الدولار في بنك القاهرة 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل في بنك قطر الوطني للشراء 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف الدولار 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، وسجل في التعمير والإسكان 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار تام على مستوي كافة البنوك في مصر عند نفس المتوسطات التي سجلها الدولار في نهاية تعاملات أمس الخميس، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 16.53 مقابل 16.64 جنيه للبيع.

مع العلم بأن الجدول السابق والذي يشمل أسعار الدولار في كافة البنوك يتم تحديثه بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات جديدة في قيمة الأخضر بمصر.