في جميع البنوك بيع وشراء.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-8-2019 مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه استقرار تام في كافة البنوك بالتزامن مع الإجازة الرسمية في البنوك، منذ تعويم الجنيه المصري أمام باقي العملات الأخري أصبحت كافة العملات تخضع لحالة العرض والطلب وعادة ما تشهد تغييرات سواء ارتفاع في قيمتها او انخفاض أمام الجنيه المصري في أيام العمل الرسمية، حيث سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 4.39 جنيه مقابل 4.45 جنيه للبيع، واستقر في بنك الإسكندرية للشراء عند 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه طبقاً لأحدث تقارير في البنوك، حيث سجل سعر الريال في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل في العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.43 جنيه، وشهد الريال السعودي في البنك الأهلي المصري استقرار عند 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.41 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 4.39 شراء مقابل 4.43 بيع، وفي المصرف المتحد سجل 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغت قيمة شراء الريال عند 4.34 جنيه مقابل 4.47 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك عودة 4.41 4.44 بنك بلوم مصر 4.41 4.44 قناة السويس 4.4 4.44 كريدي أجريكول 4.39 4.44 البنك الأهلي المصري 4.39 4.43 بنك مصر 4.39 4.43 بنك الإسكندرية 4.38 4.43 المصرف المتحد 4.38 4.43 بنك المشرق 4.39 4.44

وفي البنك التجاري الدولي استقر عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، وسجل في البنك المركزي المصري 4.41 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.