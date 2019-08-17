 التخطي إلى المحتوى

في جميع البنوك بيع وشراء.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-8-2019 مقابل الجنيه

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
في جميع البنوك بيع وشراء.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-8-2019 مقابل الجنيه
سعر صرف الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه استقرار تام في كافة البنوك بالتزامن مع الإجازة الرسمية في البنوك، منذ تعويم الجنيه المصري أمام باقي العملات الأخري أصبحت كافة العملات تخضع لحالة العرض والطلب وعادة ما تشهد تغييرات سواء ارتفاع في قيمتها او انخفاض أمام الجنيه المصري في أيام العمل الرسمية، حيث سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 4.39 جنيه مقابل 4.45 جنيه للبيع، واستقر في بنك الإسكندرية للشراء عند 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه طبقاً لأحدث تقارير في البنوك، حيث سجل سعر الريال في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل في العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.43 جنيه، وشهد الريال السعودي في البنك الأهلي المصري استقرار عند 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.41 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 4.39 شراء مقابل 4.43 بيع، وفي المصرف المتحد سجل 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغت قيمة شراء الريال عند 4.34 جنيه مقابل 4.47 جنيه للبيع.

البنكشراءبيع
بنك عودة4.414.44
بنك بلوم مصر4.414.44
قناة السويس4.44.44
كريدي أجريكول4.394.44
البنك الأهلي المصري4.394.43
بنك مصر4.394.43
بنك الإسكندرية4.384.43
المصرف المتحد4.384.43
بنك المشرق4.394.44

وفي البنك التجاري الدولي استقر عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، وسجل في البنك المركزي المصري 4.41 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.

سوف يهمك:

عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.