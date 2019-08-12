في جميع البنوك الآن.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 12-8-2019 مقابل الجنيه

في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك 2019 نستعرض لكم اليوم عبر نجوم مصرية سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري طبقاً لأحدث تقارير، وفق ما أعلن البنك المركزي فإن البنوك سوف تُعاود عملها من جديد بعد غد الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019، وشهد سعر الدولار حتى الآن استقرار بالتزامن مع عطلة البنوك الرسمية عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك التعاملات يوم الخميس الماضي، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر لشراء الدولار حتى هذه اللحظة بقيمة 16.53 جنيه، بينما سجل الدولار أقل سعر للبيع في البنك التجاري الدولي بقيمة 16.58 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي استقرار تام منذ أسبوع عند 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في كل من بنك عودة، بنك الإستثمار العربي، بنك المشرق، البنك المصري الخليجي، بنك سايب، بنك مصر إيران للتنمية، بنك قناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قطر الوطني والأهلي المتحد عند 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل في المركزي المصري، بنك مصر، والبنك الأهلي المصري 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، ومن المتوقع أن تستقر أسعار العملات لحين عودة عمل البنوك من جديد.