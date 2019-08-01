في جميع البنوك.. اعرف أسعار الدولار اليوم الخميس 1-8-2019 أمام الجنيه

سجلت أسعار الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري تباين ما بين ارتفاع وإنخفاض طفيف للغاية مقارنة بتقرير أسعار الدولار مساء أمس الأربعاء، وجاءت أبرز البنوك التي سجل فيها الدولار إنخفاض جديد مع بداية التعاملات اليومية كل من بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك مصر إيران للتنمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعراً لشراء الدولار حتى الآن مقارنة بقيمة الورقة الخضراء في باقي البنوك عند 16.55 جنيه للشراء.

أسعار الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الخميس للشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع وفق آخر تقارير، وسجل الدولار في بنك قطر الوطني 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك أتش أس بى سى شراء 16.50 مقابل 16.60 جنيه بيع، واستقر سعر صرف الدولار في بنك القاهرة عند 16.52 مقابل 16.62 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.55 16.63 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.52 16.62 بنك الإسكندرية 16.49 16.59 كريدي أجريكول 16.52 16.62 المصرف المتحد 16.50 16.60 بنك البركة 16.53 16.63 البنك الأهلي المصري 16.53 16.63 بنك مصر 16.53 16.63 بنك عودة 16.52 16.62

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه بيع، بينما سجل بنك المشرق شراء 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه بيع، وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني شراء 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس

استقر سعر الدولار اليوم الخميس في بنك بلوم مصر عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المتحد للشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار طبقاً للتقرير الأخير بقيمة 16.59 جنيه، وبلغت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري للشراء 16.50 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

يتم تحديث جدول أسعار الدولار في البنوك فور حدوث أي تغييرات في قيمة الدولار مقابل الجنيه، وسجل بنك البركة للشراء 16.55 جنيه مقابل 16.65 جنيه، بينما سجل بنك الإستثمار العربي للشراء 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه.