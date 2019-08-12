في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.. اعرف سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك الآن

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك 2019 استقرار في جميع البنوك عند نفس المتوسطات التي سجلها مساء أمس الأحد، واستقر في بنك الإسكندرية للشراء عند 4.37 جنيه مقابل 4.42 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان استقرار منذ أكثر من أسبوع عند 4.33 جنيه مقابل 4.48 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر شراء الريال السعودي 4.39 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين

سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في البنك المصري الخليجي عند 4.41 جنيه، بينما سجل أقل سعر لبيع الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 4.42 جنيه، واستقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي للشراء عند 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه في كل من بنك مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، كريدي أجريكول عند 4.38 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

في بنك البركة سجل سعر الريال السعودي 4.33 جنيه شراء مقابل 4.46 جنيه بيع، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.37 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي المصري الخليجي للشراء سجل الريال 4.41 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي بلوم مصر سجل الريال 4.4 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

الجدول السابق خاص بأسعار الريال السعودي والذي يتم تحديثه بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات في البنوك، جدير بالذكر أن كافة أسعار العملات أصبحت تخضع لحالة العرض والطلب منذ قرار التعويم الجنيه المصري.