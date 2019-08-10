في العيد... تعرف على فواكه اللحوم " من المخ ولحمة الرأس إلى الكوارع والعكاوي" أسعارها وفوائدها

يهتم المصريين في عيد الأضحى بتناول جميع أنواع اللحوم من لحوم أغنام ولحوم أبقار وجمال وغيرها، ولكن مع هذه اللحوم التي يعرفها الكثيرون منا، توجد أنواع من اللحوم يطلق عليها فواكه اللحوم، وفواكه اللحوم وهي ما يعتبره البعض من افضل واهم الأكلات التي يحرصون على تناولها خلال أيام العيد.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على فواكه اللحوم وماذا يقصد بها وفوائد كل نوع من أنواع فوائد اللحوم عن الأخر ، فكل نوع من أنواع فواكه اللحوم له فائدة هامة لجسم الإنسان وتعالج بعض الأمراض في جسم الإنسان وبعضها الأخر يمد الجسم بما يحتجاه من عناصر لازمه له من اجل تنشيطه وحيويته.

ما هي فواكه اللحوم

يطلق اسم فواكه اللحوم كل جزء أو عضو في جسم الحيوان المذبوح بداية من الرأس إلى ألأرجل والذيل ومرورا بما يحتويه من داخل بطن الحيوان من أعضاء أخرى، كل هذه الأعضاء يطلق عليها فواكه اللحوم والتي يقبل عليها الناس ويفضلون تناولها في العيد.

أسماء وأنواع فواكه اللحوم

كل جزء من أجزاء الحيوان بداية من الرأس وحتى الأرجل يطلق عليه اسم وله طريقة في طهيه وجميعها يطلق عليها فواكه اللحوم منها

فواكه اللحوم الخارجية

لحمة الرأس : وتشمل لحمة الرأس على مجموعة أخرى من فواكه اللحوم منها اللسان والمخ والعينين والأذنيين، وكل من اللسان والمخ له طريقة مفضله في طهيه.

الكوارع : وهي ارجل الذبيحة أو الحيوان الأربعة، ويفضل دائما الأرجل الأمامية عن الأرجل الخلفية وذلك لأنها تكون اثمن واغلظ من الخلفية، أيضا الكوارع من فواكه اللحوم التي يفضلها الرجال في أكلها لفوائدها الكثيرة لهم.

المخاصي : ويقصد بها الخصيتين الخاصة بالحيوان أو الذبيحه وتعتبر من افضل فواكه اللحوم أيضا.

العكاوي ويقصد بها فقرات ذيل العجل أو الحيوان المذبوح ويكون بها لحوم تعتبر من افضل أجزاء الذبيحة واغلاها والتي يفضل الجزارين الاحتفاظ بها لأنفسهم.

فواكه اللحوم الداخلية

أما بطن العجل أو الحيوان المذبوح أو الذبيحة فتحتوي على الكثير من فواكه اللحوم والتي تعرف بالسمين، ومنها

الكرشه: وهي عفشة الذبيحة أو العجل وهى معدة العجل أو الذبيحة وهى ما تحتفظ وتهضم الطعاماو معدتة الحيوان.

الكبد والطحال والفشه : وهي أيضا من الأجزاء الداخلية في بطن الذبيحة وتعتبر من من الأجزاء الهامة للذبيحة والتي يفضل الناس تناولها.

الممبار الممبار : أو المسران أو الأمعاء الدقيقة في الحيوان أو في الذبيحة وهى التي يحرص الناس على تنظيفها بعد الذبح ويقومون بعملها لتناولها كوجبة مفضلة لهم.

الكلاوي : وهي كليتين الذبيحة أو الأضحية وهي من افضل اللحوم التي يفضل تناولها الناس والبعض يأكلها فور استخراجها من الذبيحة نيه دون طهيها وذلك لطعمها الجميل.

فوائد فواكه اللحوم

كل فوائد فواكه اللحوم السابقة تشترك جميعها في فوائد كثيرة وهي أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتنشطه وتمده بما يحتجاه من عناصر هامه له.

ونجد أن المخاصي والعكاوي والكوارع مفيدة جدا للرجال لأنها تمده بالطاقة والحيوية وتنشط لديه القدرة والرغبة الجنسية.

أسعار فواكه اللحوم

تتفاوت أسعار فواكه اللحوم حسب الجزء أو المكان الموجودة فيه أو حسب كل نوع من الأنواع السابقة

فمثلا نجد أن لحمة الرأس يبلغ سعرها حوالى 70 جنية للكيلو

أما الكوارع فهي تباع بالرجل حسب حجمها وتقدير الجزار لها

الكرشه والفشه يباع الكيلو بحوالي 30 جنية للكيلو

الكبدة والكلاوى تباع مثلها مثل اللحوم واحيانا اغلى حيث يبلغ الكيلو منها حوالى 120 إلى 150 جنيه