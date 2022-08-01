في البنوك المصرية.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-8-2022

البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تصدر أسعار الأوراق النقدية منها الريال السعودي والدينار والدرهم الإماراتي والعملات الخليجية الأخرى، حيث تضم المنطقة عددًا كبيرًا من العاملين المصريين بالخارج الذين يحرصون على متابعة سعر عملة الريال مقابل الجنيه المصري.

وبحسب البنك فإن بوابة “نجوم مصرية” توضح بشكل دائم ما يبحث عنه المتابعون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن خلال هذا التقرير نقدم سعر الريال السعودي في مصر يوم الإثنين 1 أغسطس 2022 الأسعار كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي

وفقًا للموقع الرسمي للبنك، يتم عرض سعر الريال السعودي لمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم بحوالي 5.04 جنيهات و 5.05 جنيهات على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفقًا للموقع الرسمي للبنك، من بين البنك المركزي المسؤول عن الخدمات المصرفية، تم شراء العملة السعودية بحوالي 5.03 جنيهات وبيعت بسعر 5.05 جنيهات.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفقًا للموقع الرسمي للبنك، فإن الريال السعودي لبنك كريدي أجريكول يُباع بحوالي 5.06 جنيهات ويشتريه بحوالي 5 جنيهات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يتم شراء الريال السعودي اليوم بحوالي 5.03 جنيه في البنك الوطني بينما يتم بيعه بسعر 5.05 جنيه، ويتم بيع الريال السعودي بحوالي 5.05 جنيه ويتم شراؤه بسعر 5.03 جنيه في بنك مصر. 05 للبيع، وفقًا لكل موقع رسمي مصرف.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنية المصري

وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، يبلغ سعر اليورو الخاص بـ المصرف المتحد حوالي 19.44 جنيهًا للبيع و 19.29 جنيهًا، بينما تسجل عملة بنك مصر باليورو حوالي 19.29 جنيهًا للشراء و 19.42 جنيهًا للبيع. الموقع الرسمي للبنك.