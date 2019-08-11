في أول أيام عيد الأضحي.. اعرف سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في جميع البنوك

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019 نستعرض لكم سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية شراء وبيع، خاصةً وأن الريال السعودي من أبرز العملات العربية في مصر، حيث زاد عمليات البحث على سعر الريال مقابل الجنيه تزامناً مع موسم الحج خلال الأيام القليلة الماضية، وسجل سعر الريال أول أيام العيد استقرار عند نفس المتوسطات التي اختتم بها البنوك تعاملاتها يوم الخميس، تزامناً مع العطلة الرسمية في البنوك ومن المُقرر عودة عمل البنوك مرة أخري يوم الأربعاء القادم 14 أغسطس وفق ما أعلن البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر للشراء 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.41 جنيه، بينما سجل الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال.

وآخر تغيير في سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس منذ 3 أيام وسجل للشراء 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في كريدي أجريكول 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في جميع البنوك بمصر نستعرضها لكم من خلال جدول يتم تحديثه بشكل أوتامتيك من داخل البنوك ورصد كافة التغييرات على الفور، وتأتي تلك الخدمة حرصاً من موقع نجوم مصرية لزوارها على متابعة أحدث أسعار الريال السعودي في البنوك في أي وقت.

وسجل الريال السعودي في المصرف المتحد للشراء 4.37 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية طبقاً لأخر تحديث 4.37 جنيه شراء مقابل 4.42 جنيه للبيع.