في أول أيام العيد.. اعرف سعر الذهب اليوم الأحد 11-8-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم مع أول أيام عيد الأضحي المبارك 2019 نتابعه معكم على مدار التعاملات اليومية عبر نجوم مصرية في تغطية خاصة، تحديداً مع الاضطرابات التي أصبح يشهدها أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع سعر الأوقية عالمياً، والذي سجل يوم الأربعاء الماضي ارتفاع تاريخي، وسجلت الأوقية حالياً وفق أخر تقارير 1497 دولار، وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 5,456 إلى 5,472 فئة عيار 21.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 للجرام ما بين 779 إلى 782 جنيه، بينما تراوج عيار 21 ما بين 682 إلى 684 جنيه مقابل الجرام، وتراوح سعر الذهب عيار 22 ما بين 714 إلى 717 جنيه للجرام الواحد، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم في مصر يُحدث بشكل تلقائي بالتزامن مع سعر الأوقية عالمياً.

جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية ويأتي ذلك وفق ما أوضح رئيس شعبة المجوهرات باتحاد الغرف الدكتور واصف أمين، على أن المشاكل الإقتصادية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخفض الفيدرالي الفائدة بربع نقطة مئوية، كلها أدت إلى إرتفاع أسعار الذهب، مؤكداً على أن سعر الذهب يتأثر بشكل كبير بالحالة السياسية والإقتصادية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

حتى الآن وقد شهدت أسعار الذهب في السعودية استقرار تام مقارنةً بأسعارها أمس، حيث استقر عيار 24 عند 180.59 ريال، بينما سجل عيار 22 للجرام 165.54 ريال، وسجل عيار 21 مقابل الجرام 158.02 ريال، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرام بنحو 1264 ريال، وأخيراً بلغت قيمة الأوقية مقابل الريال 5616 ريال.