أخبار إقتصادية

فودافون تخطط لتسريح 11 موظف في هذا التوقيت

آياتي خيري

قالت الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة فودافون البريطانية، مارجريتا ديلا فالي، عبر بيان صحفي، أن الشركة الرئيسية تخطط لإستبعاد 11 ألف موظف خلال الثلاثة أعوام المقبلة، من أجل هيكلة الشركة واستعادة ميزتها التنافسية، مضيفة بأن أداء الشركة لم يكن جيدا بما يكفي وأن أولوياتها الحالية هي العملاء والبساطة في الإدارة والنمو.

فودافون

وأكدت ديلا فالي أن أداء الشركة في ألمانيا، أكبر أسواق فودافون كان ضعيفا، في حين تخضع السوق في  إسبانيا لمراجعة استراتيجية وبخاصة وأنها عانت من منافسة شديدة في السنوات الأخيرة، وبأنها ستعيد تخصيص الموارد للتركيز على جودة الخدمات التي يتوقعها العملاء وتنمية وحدة أعمال فودافون.

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وفي نفس التوقيت، أضافت فالي أنها ستعمل على تبسيط هيكلية الشركة، والتخلص من التعقيد لاستعادة قدرة التنافسية مع الشركات الأخرى.

الجدير بالذكر أن مجموعة فودافون تجري حاليا مباحثات مع شركة CK Hutchison، لدمج أعمالهما للاتصالات في المملكة المتحدة وإنشاء أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في البلاد، في صفقة تقدر بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني. كما يُتوقع بأن تبلغ قيمة الشركة المدمجة 9 مليارات جنيه إسترليني، وبعملاء يصل عددهم إلى 28 مليون.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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