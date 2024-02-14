“فرصة للشراء ” انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضًا طفيفًا، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 209.98 ريال سعودي، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي موقع نجوم مصرية، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم في السعودية

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي.

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 239.98 63.99 سعر جرام الذهب عيار 22 219.98 58.66 سعر جرام الذهب عيار 21 209.98 55.99 سعر جرام الذهب عيار 18 179.98 48.00 سعر جرام الذهب عيار 14 139.99 37.33 سعر أونصة الذهب بيع 7,464.08 1,990.42 سعر أونصة الذهب شراء 7,467.83 1,991.42

سعر جنية الذهب في السعودية

بينما سجل سعر جنية الذهب اليوم في السعودية انخفاض طفيف على النحو التالي.

سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 21 حوالي 2,015.80 ريال سعودي.

وسجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 22 حوالي 2,111.79 ريال سعودي.

بينما سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 24 حوالي 2,303.77 ريال سعودي.

بينما سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم (10ج) حوالي 2,466.96 ريال سعودي.

فيما وسجلت سعر سبيكة الذهب اليوم (20ج) حوالي 4,900.31 ريال سعودي.

أسعار الذهب غير ثابتة في الأسواق المحلية، وقد تتأثر بعوامل عدة مثل التغيرات الاقتصادية والسياسية والعرض والطلب، لذا ينصح بمتابعة الأسعار قبل الشراء.