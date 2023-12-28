فرصة استثمارية في سوق التمويل الإسلامي: “كوارا للتمويل” تطرح 8.83% من أسهمها في “نمو”

في خطوة تعكس ثقة الشركة في قدرتها على النمو والتوسع في سوق التمويل الإسلامي، أعلنت شركة “كوارا للتمويل”، المتخصصة في تقديم الحلول التمويلية الشرعية للأفراد والشركات، عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لتسجيل وطرح 2.65 مليون سهم تمثل 8.83% من رأسمالها في السوق الموازية “نمو”.

ما هي شركة “كوارا للتمويل”؟

شركة “كوارا للتمويل” هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تقدم خدمات التمويل الإسلامي للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمتلك رخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة نشاط التمويل، وتتميز الشركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رؤيتها في أن تكون الشركة الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

لماذا تطرح الشركة جزء من أسهمها في “نمو”؟

في خطوة تعكس ثقة الشركة في قدرتها على النمو والتوسع في سوق التمويل الإسلامي، أعلنت شركة “كوارا للتمويل” عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لتسجيل وطرح 2.65 مليون سهم تمثل 8.83% من رأسمالها في السوق الموازية “نمو”، ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الشركة لزيادة رأسمالها وتحسين سيولتها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وكذلك لتوفير فرصة للمستثمرين المؤهلين للاستفادة من إمكانات الشركة وأدائها المالي.

كيف يمكن للمستثمرين المؤهلين المشاركة في الطرح؟

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الأستاذ عبدالله العمري، في بيان صحفي: “نحن سعداء بحصولنا على موافقة هيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمنا في نمو، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا لنا ولمساهمينا ولعملائنا، إن هذا الطرح يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المؤهلين للمشاركة في نجاحاتنا وتطلعاتنا المستقبلية، ويعكس ثقتنا في قدرتنا على النمو والتوسع في سوق التمويل الإسلامي، الذي يشهد طلبًا متزايدًا من قبل العملاء الباحثين عن حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.

وأضاف: “نحن نعتزم استخدام عائدات الطرح لزيادة رأسمالنا العامل وتحسين سيولتنا وتعزيز قدرتنا التنافسية في السوق، وكذلك لتطوير منتجاتنا وخدماتنا وتوسيع شبكتنا الفروعية والإلكترونية، وتحقيق رضا عملائنا ومساهمينا”، وأوضح أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وأن الشركة ستنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح، والتي ستحتوي على معلومات مفصلة عن الشركة والطرح والمخاطر المرتبطة به، ونوه إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتوياتها، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ما هي مخاطر الاستثمار في الطرح؟

وأكد أن موافقة هيئة السوق المالية على الطلب لا تعني مصادقتها على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة، بل تعني أن الشركة قد التزمت بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأشار إلى أن موافقة الهيئة تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة، وتحمل الاستثمار في الطرح مخاطر محتملة، مثل عدم تحقيق الشركة للأهداف المالية المتوقعة، أو تغير الظروف السوقية أو التنظيمية أو الاقتصادية أو السياسية التي قد تؤثر على أداء الشركة أو قيمة أسهمها، أو تواجه الشركة منافسة أو تحديات أو مطالبات قانونية أو تقنية تعيق نشاطها أو سمعتها.