فحص والكشف عن أسماء مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

أصبح موضوع مساعدة المقطوعة من أبرز المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بالمقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث تعتبر من أبرز البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل التخفيف عن المواطنين في السعودية، وتحمل الوزارة للعبء في إرتفاع الأسعار والخدمات والمحروقات، ومن ابرز ما تقدمه وكالة الضمان الإجتماعي تلك المقطوعة، من أجل العمل على تخفيف الآثار السلبية، وتحقيق رؤية المملكة للعام 2020.

مساعدة المقطوعة في السعودية

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وتهدف المقطوعة للعمل على تقديم المساعدة المالية، ويتم إقرار المقطوعة وفقاً لدخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة، ويتم صرف المقطوعة بشكل جزئي لمرة واحدة في السنة للأسرة السعودية، وذلك من أجل التخفيف عن المواطن السعودي العبء من الإصلاحات الإقتصادية.

شروط مساعدة المقطوعة

تقديم المقطوعة من خلال وكالات الضمان الإجتماعي، ويجب القيام بتحديث كافة البيانات. تقدم مساعدة المقطوعة للأسرة ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لتقديم المساعدة. أن يكون مر على الأقل سنة كاملة من أجل الحصول على مساعدة المقطوعة.

الإستعلام في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً إلكترونياً من أجل الإستعلام والفحص عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وذلك من أجل التخفيف وتوفير الوقت والجهد عن المواطن السعودي، حيث يمكنك عزيزي المواطن الإستعلام وزيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــــنـــا