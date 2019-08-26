فحص موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي لمستفيدي قوائم الإنتظار 1440

يبحث الكثير من المستفيدين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد وتوقيت إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشكل دوري للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية، وتتميز المقطوعة كونها تصرف بشكل دوري لكافة المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، ويحرص المواطنين على أن يتم صرف تلك المقطوعة بشكل سريع وذلك لتأخرها بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بالمقطوعة في الضمان الإجتماعي.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية أحتياجاتها الأساسية . الأسرة التي غاب عنها عائلها. أسر السجناء . الأرامل والمطلقات.

شروط الإستفادة من المقطوعة في الضمان

أن تكون الأسرة من ذوات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة.

تصرف المقطوعة بشكل سنوي لمرة واحدة في السنة للأشخاص الذين هم على قوائم الإنتظار.

يتم تحديد الإعانة بناءاً على دخل الأسرة وعدد أفرادها.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يقوم المواطنين بالكثير من عمليات البحث عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وسوف نرصد لكم موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الذي يمكنك زيارته من خلال الرابط التالي هــــــنـــا، حيث أعدت وزارة العمل ذلك الرابط من أجل التسهيل على المواطنين في المملكة خدمة الإستعلام والتسجيل من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي.

← إقرأ أيضاً: