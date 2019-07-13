أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توفير خدمات إلكترونية جديدة لها دور كبير في جذب انتباه الكثير من العملاء الجدد حتى يتمكنوا من الاشتراك في خدمات الشركة، والاستمتاع بخاصة الإنترنت الأرضي وتوفير باقات متعددة للأنترنت بسرعات مختلفة وأسعار مختلفة أيضا، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سواء كان للمنزل أو للمكاتب والشركات الخاصة ويتم ذلك من خلال موقع إلكتروني خاص بالشركة.

حيث يقوم الموقع بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للعمل على توفير الوقت والمجهود حيث يتمكن العميل من معرفة قيمة الفاتورة ودفع قيمة الفاتورة عن طريق الرابط الإلكتروني، أو سداد قيمة الفاتورة من خلال خدمة فوري المتوفرة في اغلب المحال التجارية، فاتورة التليفون الأرضي يتم نزلها على موقع الشركة الإلكتروني بعد كل ثلاث شهور متتالية ونشرح من خلال ذلك المقال مواعيد إصدار فاتورة التليفون المنزلي والمكتبي وطرق سداد الفاتورة، وطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، المواعيد التفصيلية لإصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات التي تستحوذ على اهتمام العميل أو المشترك في التليفون الأرضي، وتعمل الشركة المصرية للاتصالات على تطوير تلك الخدمة بشكل مستمر حتى لا تفقد ثقة العميل، كما تفضل الشركة القيام بخدمات تعمل على زيادة عدد المشتركين لديها، فوضعت تلك الخدمة المتمثلة في الكشف عن الفاتورة الشهرية للتليفون عبر موقع إلكتروني ثابت، حيث يقوم المستعلم بالدخول على الرابط الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، ثم وضع رقم الهاتف وتظهر له قيمة الفاتورة الواجب سداداها، وتقدم هذه الخدمة للعملاء مجانا، وأما خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو فهي تتمثل في الأتي:

الدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات الإلكتروني. كتابة كود المحافظة التي يوجد خط العميل. تدوين رقم التليفون المراد الكشف عنه. الضغط على إيقونة إظهار الفواتير.

موعد إصدار فاتورة شهر يوليو 2019

انتهت فترة السماح المحددة لفاتورة شهر أكتوبر الماضي التي قد تم إصدارها خلال منتصف شهر أكتوبر وتم منح فترات سماح لتسديد الفاتورة منذ شهر أكتوبر وحتى قبل أصدار فاتورة شهر أكتوبر، ثم سوف تصدر فاتورة التليفون التالية لشهر يناير في منتصف يناير.

مواعيد إصدار فاتورة التليفون الأرضي خلال العام

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتقسيم فواتير الهاتف المنزلي في السنة حيث يتم دفعاها كل 3 شهور، ويكون التقسيم لمدة 4 مرات في السنة الواحدة، تنقسم الفواتير على 4 دفعات كالأتي:

أول فاتورة للتليفون الأرضي تصدر خلال شهر يناير.

ثاني فاتورة للتليفون الأرضي تصدر خلال شهر أبريل.

ثالث فاتورة للتليفون الأرضي تصدر خلال شهر يوليو.

رابع فاتورة للتليفون الأرضي تصدر خلال شهر أكتوبر.

الزيادة الجديدة لأسعار الاشتراك الشهري لفاتورة التليفون

رفعت الشركة المصرية للاتصالات قيمة التسجيل الشهري لفاتورة التليفون الأرضي على نحو شهري بسعر تقدر 15 جنيه كل شهر، وعند تسديد قيمة الفاتورة كل 3 شهور بعد وضع الزيادة بهذا يبلغ التسجيل إلى 45 جنيه، وفي ذلك الحين تم تنفيذ الزيادة منذ شهر أكتوبر 2017.

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر مارس 2019، من خلال روابط مباشرة فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2019.

للاستعلام عن فاتورة مياه لشهر مارس 2019، من خلال روابط مباشرة فاتورة مياه شهر يوليو 2019.

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

تتضمن فاتورة الهاتف المنزلي التي تظهر أمامك عند إدخال رقم التليفون، قيمة اشتراكك الشهري لمكالمات الهاتف، وإضافة الضرائب والدمغات، مضافة إلى الفاتورة قيمة المكالمات الإضافية، كما يعرض كيفية دفع فاتورة التليفون، فيمكنك السداد عن طريق فوري، أو من خلال التوجه إلى سنترال قريب من منزلك، أو من خلال شركة المصرية للاتصالات، أو عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

فترة السماح لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

انتهت فترة السماح الأولى التي تخص دفع فاتورة التليفون الأرضي لعدد من العملاء المشتركين في خدمة شركة المصرية للاتصالات، فقد انتهت فترة السماح الأولى منذ يوم 2019/5/15، وخلال هذه الفترة تكون فاتورة التليفون في فترة السماح الثانية لمن لم يقم بسدادها وتقوم الشركة في هذه الحالة بتغريم المتأخر عن السداد دفع غرامة تقدر بنحو 10%، مع قطع الاتصال عن المشترك لحين تسديد الفاتورة.

قيمة الغرامة التي تضيفها الشركة المصرية للاتصالات

تقوم الشركة بفرض غرامة على فواتير التليفون الأرضي المتأخرة عن السداد، حين تجاوز فترة السماح وهي حوالي 10 جنيه، وقابلة للزيادة في حين تكرار تأخير السداد لعدة أشهر، فتزداد قيمة الغرامة المالية المفروضة حتى تصل إلى حد انقطاع الخدمة.

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي لشركة المصرية للاتصالات

عند ظهور الفاتورة لك بعد إتباع الخطوات الماضية للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي، سوف نقوم بشرح تفصيلي لفاتورة التليفون الأرضي حيث سوف يظهر أمامك ثلاث فواتير وبيان بالفاتورة المطلوب سدادها، وبيان بالفواتير التي تم سددها ومكان سدادها وطريقة السداد، ثم يمكن للمستعلم الرجوع للصفحة الرئيسية للاستعلام عن رقم تليفون أخر عن طريق الضغط على الأيقونة أعلى الصفحة.

مواعيد سداد الفواتير

قدمت الشركة عده مواعيد لسداد الفواتير الشهرية حيث قد قامت منذ فترة قصيرة بتعديل مواعيد دفع فواتير التليفون الأرضي، ووضع مواعيد جديدة تعمل على منح العميل فترة سماح أطول ليتمكن من دفع فاتورته الخاصة دون أن يتعثر في السداد، فقسمتها إلى فواتير ربع سنوية وفواتير شهرية.

موعد سداد الفاتورة الربع سنوية

تقسم الشركة خلال هذه الخدمة موعد دفع الفواتير، فمع بداية إصدار الفاتورة الأولى تبدأ معها فترة السماح وتكون خلال 30 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة وخلال هذه الفترة يتم توفير خدمة إرسال واستقبال المكالمات.

فترة السماح الثانية وتسمى فترة استقبال المكالمات، فبعد انتهاء فترة السماح الأولى تبدأ الشركة بقطع خدمة إرسال مكالمات، ويكون الخط استقبال فقط وتمتد هذه الفترة لمدة 30 يوم أخرى مع وجود غرامة مالية تقدر بعشرة جنيهات تضاف على قيمة الفاتورة.

الفترة الثالثة والأخيرة هي فترة الرفع المؤقت من الخدمة، فبعد الانتهاء من فترة استقبال المكالمات ولم يتم سداد قيمة الفاتورة خلال تلك الفترة، تقوم الشركة برفع الخط الأرضي وإضافة خدمات إدارية مصرفية للفاتورة الأصلية، وتظل الخدمة مرفوعة لحين سداد قيمة الفاتورة.

موعد سداد الفاتورة الشهرية

تتصف هذه الخدمة بنفس صفات الفواتير الربع سنوية، ولكن مع فارق في فترات السماح تكون أقل، حيث تبدأ فترة السماح خلال هذه الخدمة من بداية إصدار فاتورة التليفون الأرضي حتى 20 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، ويرسل ويستقبل الخط الأرضي مكالمات خلال هذه الفترة.

فترة استقبال المكالمات فقط، تبدأ هذه الفترة مع نهاية فترة السماح ويتم من خلالها استقبال المكالمات فقط، وتستمر لمدة 20 يوم.

فترة الرفع المؤقت من الخدمة، تبدأ الفترة مع نهاية 20 يوم من فترة استقبال المكالمات، ويتم قطع الخدمة عن الخط لحين سداد الفاتورة ولكن مع إضافة مصاريف إدارية على قيمة الفاتورة الأصلية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر رقم الحساب

قدمت الشركة المصرية للاتصالات أيضا خدمات كثيرة للتسهيل على المشترك في الشركة معرفة قيمة فاتورة التليفون خاصته والقدرة على السداد بطريقة سهلة، وذلك من خلال رقم الحساب فمن خلاله يتمكن العميل من الكشف عن الفاتورة، والعمل بهذه التقنية الجديدة يتم عبر الدخول على موقع الشركة الإلكتروني عبر رقم الحساب ثم يقوم العميل باختيار كلمة عرض فتظهر له بعد ذلك فاتورة التليفون المراد الاستعلام عنها.

السداد بالطريقة التقليدية

وذلك من خلال دفع الفاتورة عبر سنترال شركة المصرية للاتصالات وذلك من خلال الفروع الكثيرة المنتشرة في معظم المحافظات، والسداد يكون نقدي.

السداد بالطريقة الإلكترونية

ويكون ذلك عبر خدمة أون لاين التي توجد في موقع الشركة المصرية الإلكتروني والدفع من خلال Master Card، أو Visa، أو الدفع عبر خدمة فوري التي توجد في مكتب خدمة الدفع الفوري للفواتير.

تطبيق دفع فاتورة التليفون الأرضي

أعلن إيهاب سعيد، رئيس شعبة مركز الاتصالات في الغرفة التجارية، بأنه يتم الاستعداد خلال الفترة الحالية لإطلاق تطبيق يمكن من خلاله سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي والتليفون المحمول وقيمة الشحن والكثير من الخدمات الأخرى، من خلال تطبيق يتم تثبيته على الهاتف المحمول الخاص بالمشترك في شركة المصرية للاتصالات.

الرقم الخاص بخدمة العملاء للشركة المصرية للاتصالات

كما تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمة لكل مستخدمي الهاتف الأرضي والمحمولة وحتى عملاء شبكة المصرية للاتصالات في الإنترنت، لحل مشاكل العملاء من خلال رقم ثابت للشركة، وذلك في حالة أن يواجه العميل مشكلة مع خدمات الشركة، فعلى العميل الاتصال على رقم الخاص بخدمة العملاء 111، والخدمة مرتبطة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساء بشكل يومي، فعلى العميل الذي يواجه مشكلة ولا يستطيع التوجه إلى فرع من فروع الشركة المصرية للاتصالات الاتصال على الرقم الخاص بخدمة العملاء وسوف يتم الوصول إلى حل للمشكلة.

خدمات إضافية تقوم الشركة بإرفاقها

في حالة تغير محل السكن إلى مكان أخر يمكنك نقل خط الهاتف المنزلي من سكنك القديم إلى محل السكن الجديد وذلك من خلال التوجه إلى السنترال التابع له مكان السكن الجديد، ثم القيام بملء استمارة تقل الهاتف، ويتم إضافة مبلغ مالي جديد قيمة تحويل الخط الأرضي من مكان لأخر يقدر بنحو 100 جنيه .