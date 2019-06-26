فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 المصرية للإتصالات

من المعروف سلفاً أن شركة المصرية للإتصالات تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل شهرين ( يناير، إبريل،يوليو، أكتوبر)،وتمنح الشركة فترة سماح لسداد الفاتورة خلال شهرين مع إضافة رسوم كغرامة للتأخير عن السداد، ثم يتحول الخط إلى إستقبال فقط ثم يتم قطع الخدمة ويرجى العلم انه بمجرد قطع خدمة التليفون الأرضي يتم قطع كافة الخدمات المرتبطة به كخدمة الإنترنت.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتوفر شركة المصرية للإتصالات طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال

الدفع في السنترالات الموجودة على مستوى الجمهورية.

عن طريق خدمات الدفع الأخرى مثل فوري، امان، bee، مصاري و سداد والمنتشرة في معظم المحال التجارية.

عن طريق الدفع ببطاقات الائتمان اون لاين.

كما يمكن إستخدام نفس هذه الطرق لدفع فاتورة الإنترنت المنزلي Te data او لخدمات المحمول التي تقدمها المصرية للإتصالات WE.

الإستعلام على فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019

يتم الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر 7 عن طريق الخطوات التالية

الدخول لموقع شركة المصرية للإتصالات من خلال الضغط هنا.

قم بإدخال كود المحافظة ثم رقم التليفون الأرضي واضغط على إظهار الفواتير.

يتم إظهار الفاتورة والفواتير السابقة ومكان تسديدها.



يرجى العلم ان فاتورة شهر يوليو يتم إصدارها يوم الخامس عشر من شهر يوليو 2019 ويمكنك اتباع هذه الطريقة للاستعلام من خلال الهاتف المحمول او من خلال الكمبيوتر المكتبي او المحمول.

يمكنك أيضاً الإستعلام عن طريق رقم الحساب والموجود على الفاتورة الورقية، كما يمكنك تسجيل حساب للتليفون الأرضي عبر موقع المصرية للإتصالات وسيصلك رسالة عبر الهاتف المحمول بموعد سداد الفاتورة، وإذا واجهتك اي مشكلة يمكنك التحدث مع خدمة العملاء اونلاين او عن طريق الإتصال برقم 19777 او 111.

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