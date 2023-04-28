غياب الاستقرار يضرب سوق المعدن الأصفر في مصر.. تعرف على سعر الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب ما بين الصعود والهبوط وعدم الاستقرار في الأسواق.

وتصدر وسم سعر الذهب اليوم في مصر محركات البحث على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إلى جانب وسم آخر بعنوان “جرام الذهب”.

ودوّن أحد الحسابات قائلًا: حابب اعرفكم ان في معاد تغير الساعه امبارح للتوقيت الصيفي كلنا اتغفلنا و جرام الدهب كسر ال ٣٠٠٠ جنيه و محدش فينا خد باله.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 نحو 2800 جنيه للجرام الواحد، وهو أعلى سعر وصل إليه سعر الذهب اليوم عيار 21 في السوق.

وبدأ سعر الذهب في الانخفاض مرة أخرى ليصل سعر الجرام لعيار 21 نحو 1760 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في مصر ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3171 جنيه للبيع، و3114 جنيه للشراء بدون المصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عاد سعر سعر الذهب عيار 21 للارتفاع مرة أخرى الآن، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2775 جنيه للببع، و2725 حنيه للشراء بدون المصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في مصر 2378 جنيه للبيع، و2335 جنيه للشراء وذلك بدون المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل غير مسبوق، وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر22200 جنيه للبيع، و21800 جنيه للشراء بدون المصنعية التى تحتلف من شركة إلى أخرى.

3 عوامل تقود أسعار الذهب في مصر

بحسب عضو شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، المهندس رفيق عباس، فإن أسعار الذهب في مصر تتم من خلال ثلاثة عوامل أساسية، وهي: (السعر العالمي – قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي – آليات العرض والطلب).

سبب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

كشف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، الدكتور ناجي فرج، في تصريحات صحفية عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى الإقبال الشديد على شراء السبائك والجنيهات الذهبية وكذلك المشغولات كان عاملاً أساسياً في ما وصفه بـ “الارتفاعات غير المنطقية في سعر الذهب”.

ونصح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر بالتريث في الإقبال على المعدن النفيس، على اعتبار أن “الأسعار سوف تتراجع وتعود لوضعها الملائم”.