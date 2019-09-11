سعر الذهب في مصر
سعر الذهب الآن
أخبار إقتصادية

عيار 24 يُسجل 781.. إعرف سعر الذهب اليوم الأربعاء 11/9/2019 بعد إنخفاض بَلغ ثمانية جُنيهات

بواسطة نبيل عامر 0

سعر الذهب اليوم بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث هبط سعر الذهب حوالي ثماني جنيهات للجرام الواحد اليوم الأربعاء المُوافق 11 سبتمبر 2019، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 من 781 إلى 783 جنيهاً كمعدن خام بدون المصنعية حيث تختلف سعر المصنعية من محل للآخر ومن عيار للآخر، و كما سجل عيار 21 حوالي من683 إلى 685 جنيها ً أيضاً بدون إضافة سعر المصنعية .



سعر الذهب اليوم في مصر

نقدم لكم أحدث أسعار الذهب اليوم بدون المصنعيه وبالمصنعية التقريبية للسوق المحلي المصري .



الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
عيار 24781 إلى 783
عيار 22716 إلى 718
عيار 21683 إلى 685
عيار 18585 إلى 587
عيار 14455 إلى 457
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,276 إلى 24,347
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480
الكيلو780,571 إلى 782,857

 

 

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24790.17 جنيه48.01
سعر الذهب عيار 22724.33 جنيه44.01
سعر الذهب عيار 21691.42 جنيه42.01
سعر الذهب عيار 18592.64 جنيه36.01
سعر الذهب عيار 14460.94 جنيه28.01
سعر الذهب عيار 12395.09 جنيه24.00
سعر الذهب عيار 9296.32 جنيه18.00
سعر أوقية الذهب24,574 جنيه1,493
سعر الجنيه الذهب5,531 جنيه336.08
سعر الكيلو الذهب790,172 جنيه48,010


سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعودي
سعر الذهب عيار 24180.10 ريال
سعر الذهب عيار 22165.10 ريال
سعر الذهب عيار 21157.59 ريال
سعر الذهب عيار 18135.08 ريال
سعر الذهب عيار 14105.06 ريال
سعر الذهب عيار 1290.05 ريال
سعر أوقية الذهب5,601 ريال
سعر الجنيه الذهب1,261 ريال
سعر الكيلو الذهب180,103 ريال


شهد سعر الذهب إنخفاضاَ طفيفاً في المملكه العربية السعودية بلغ حوالي ريالين للجرام .



نبيل عامر

    نبيل عامر خريج هندسة الزقازيق بالغ من العمر 23 عاما محب للصحافة الالكترونية



    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد