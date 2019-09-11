عيار 24 يُسجل 781.. إعرف سعر الذهب اليوم الأربعاء 11/9/2019 بعد إنخفاض بَلغ ثمانية جُنيهات

سعر الذهب اليوم بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث هبط سعر الذهب حوالي ثماني جنيهات للجرام الواحد اليوم الأربعاء المُوافق 11 سبتمبر 2019، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 من 781 إلى 783 جنيهاً كمعدن خام بدون المصنعية حيث تختلف سعر المصنعية من محل للآخر ومن عيار للآخر، و كما سجل عيار 21 حوالي من683 إلى 685 جنيها ً أيضاً بدون إضافة سعر المصنعية .







سعر الذهب اليوم في مصر

نقدم لكم أحدث أسعار الذهب اليوم بدون المصنعيه وبالمصنعية التقريبية للسوق المحلي المصري .







الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,276 إلى 24,347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780,571 إلى 782,857

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 790.17 جنيه 48.01 سعر الذهب عيار 22 724.33 جنيه 44.01 سعر الذهب عيار 21 691.42 جنيه 42.01 سعر الذهب عيار 18 592.64 جنيه 36.01 سعر الذهب عيار 14 460.94 جنيه 28.01 سعر الذهب عيار 12 395.09 جنيه 24.00 سعر الذهب عيار 9 296.32 جنيه 18.00 سعر أوقية الذهب 24,574 جنيه 1,493 سعر الجنيه الذهب 5,531 جنيه 336.08 سعر الكيلو الذهب 790,172 جنيه 48,010







سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي سعر الذهب عيار 24 180.10 ريال سعر الذهب عيار 22 165.10 ريال سعر الذهب عيار 21 157.59 ريال سعر الذهب عيار 18 135.08 ريال سعر الذهب عيار 14 105.06 ريال سعر الذهب عيار 12 90.05 ريال سعر أوقية الذهب 5,601 ريال سعر الجنيه الذهب 1,261 ريال سعر الكيلو الذهب 180,103 ريال







شهد سعر الذهب إنخفاضاَ طفيفاً في المملكه العربية السعودية بلغ حوالي ريالين للجرام .