عيار 24 يُسجل 781.. إعرف سعر الذهب اليوم الأربعاء 11/9/2019 بعد إنخفاض بَلغ ثمانية جُنيهات
سعر الذهب اليوم بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث هبط سعر الذهب حوالي ثماني جنيهات للجرام الواحد اليوم الأربعاء المُوافق 11 سبتمبر 2019، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 من 781 إلى 783 جنيهاً كمعدن خام بدون المصنعية حيث تختلف سعر المصنعية من محل للآخر ومن عيار للآخر، و كما سجل عيار 21 حوالي من683 إلى 685 جنيها ً أيضاً بدون إضافة سعر المصنعية .
سعر الذهب اليوم في مصر
نقدم لكم أحدث أسعار الذهب اليوم بدون المصنعيه وبالمصنعية التقريبية للسوق المحلي المصري .
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
|عيار 24
|781 إلى 783
|عيار 22
|716 إلى 718
|عيار 21
|683 إلى 685
|عيار 18
|585 إلى 587
|عيار 14
|455 إلى 457
|عيار 12
|390 إلى 391
|الاونصة
|24,276 إلى 24,347
|الجنيه الذهب
|5,464 إلى 5,480
|الكيلو
|780,571 إلى 782,857
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|790.17 جنيه
|48.01
|سعر الذهب عيار 22
|724.33 جنيه
|44.01
|سعر الذهب عيار 21
|691.42 جنيه
|42.01
|سعر الذهب عيار 18
|592.64 جنيه
|36.01
|سعر الذهب عيار 14
|460.94 جنيه
|28.01
|سعر الذهب عيار 12
|395.09 جنيه
|24.00
|سعر الذهب عيار 9
|296.32 جنيه
|18.00
|سعر أوقية الذهب
|24,574 جنيه
|1,493
|سعر الجنيه الذهب
|5,531 جنيه
|336.08
|سعر الكيلو الذهب
|790,172 جنيه
|48,010
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودي
|سعر الذهب عيار 24
|180.10 ريال
|سعر الذهب عيار 22
|165.10 ريال
|سعر الذهب عيار 21
|157.59 ريال
|سعر الذهب عيار 18
|135.08 ريال
|سعر الذهب عيار 14
|105.06 ريال
|سعر الذهب عيار 12
|90.05 ريال
|سعر أوقية الذهب
|5,601 ريال
|سعر الجنيه الذهب
|1,261 ريال
|سعر الكيلو الذهب
|180,103 ريال
شهد سعر الذهب إنخفاضاَ طفيفاً في المملكه العربية السعودية بلغ حوالي ريالين للجرام .