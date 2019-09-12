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سعر الذهب في مصر
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عيار 24 يسجل 786.. إعرف أسعار باقي الأعيرة و الجنيه الذهب اليوم الخميس 12/9/2019 في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0

سعر الذهب اليوم الخميس المُوافق 12/9/2019 في مصر حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 786 جنيهاً في أول صعود له بعد النزول المستمر الذي حدث له حيث إرتفع 6 جنيهات للجرام بعد ما بلغ 781، كما سجل عيار 21 مبلغ 689 جنيهاً وسوف نعرض على حضراتكم أسعار جميعالأعيرة بالمصنعية وبدون في الجدوال التالية .



سعر الذهب في مصر

الوحدةسعر الذهب بدون مصنعية
عيار 24785 إلى 787
عيار 22720 إلى 722
عيار 21687 إلى 689
عيار 18589 إلى 591
عيار 14458 إلى 459
عيار 12393 إلى 394
الاونصة24,418 إلى 24,489
الجنيه الذهب5,496 إلى 5,512
الكيلو785,143 إلى 787,429


أما سعر الذهب بالمصنعية فهو يختلف من محل للآخر ومن عيار للآخر وسنقدم لكم متوسط الأسعار للأسواق المحلية المصرية .

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24802.28 جنيه48.83
سعر الذهب عيار 22735.43 جنيه44.76
سعر الذهب عيار 21702.02 جنيه42.73
سعر الذهب عيار 18601.72 جنيه36.62
سعر الذهب عيار 14468.00 جنيه28.48
سعر الذهب عيار 12401.14 جنيه24.41
سعر الذهب عيار 9300.86 جنيه18.31
سعر أوقية الذهب24,951 جنيه1,519
سعر الجنيه الذهب5,616 جنيه341.82
سعر الكيلو الذهب802,284 جنيه48,830


سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24183.17 ريال48.83
سعر الذهب عيار 22167.91 ريال44.76
سعر الذهب عيار 21160.28 ريال42.73
سعر الذهب عيار 18137.38 ريال36.62
سعر الذهب عيار 14106.85 ريال28.48
سعر الذهب عيار 1291.59 ريال24.41
سعر أوقية الذهب5,697 ريال1,519
سعر الجنيه الذهب1,282 ريال341.82
سعرالكيلو الذهب183,172 ريال48,830


ويمكنك أيضاً عزيزي القارئ الإطلاع على أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء  وأيضاً يومي الإثنين و الثلاثاء  .

 



نبيل عامر

    نبيل عامر خريج هندسة الزقازيق بالغ من العمر 23 عاما محب للصحافة الالكترونية



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