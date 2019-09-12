عيار 24 يسجل 786.. إعرف أسعار باقي الأعيرة و الجنيه الذهب اليوم الخميس 12/9/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب اليوم الخميس المُوافق 12/9/2019 في مصر حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 786 جنيهاً في أول صعود له بعد النزول المستمر الذي حدث له حيث إرتفع 6 جنيهات للجرام بعد ما بلغ 781، كما سجل عيار 21 مبلغ 689 جنيهاً وسوف نعرض على حضراتكم أسعار جميعالأعيرة بالمصنعية وبدون في الجدوال التالية .
سعر الذهب في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بدون مصنعية
|عيار 24
|785 إلى 787
|عيار 22
|720 إلى 722
|عيار 21
|687 إلى 689
|عيار 18
|589 إلى 591
|عيار 14
|458 إلى 459
|عيار 12
|393 إلى 394
|الاونصة
|24,418 إلى 24,489
|الجنيه الذهب
|5,496 إلى 5,512
|الكيلو
|785,143 إلى 787,429
أما سعر الذهب بالمصنعية فهو يختلف من محل للآخر ومن عيار للآخر وسنقدم لكم متوسط الأسعار للأسواق المحلية المصرية .
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|802.28 جنيه
|48.83
|سعر الذهب عيار 22
|735.43 جنيه
|44.76
|سعر الذهب عيار 21
|702.02 جنيه
|42.73
|سعر الذهب عيار 18
|601.72 جنيه
|36.62
|سعر الذهب عيار 14
|468.00 جنيه
|28.48
|سعر الذهب عيار 12
|401.14 جنيه
|24.41
|سعر الذهب عيار 9
|300.86 جنيه
|18.31
|سعر أوقية الذهب
|24,951 جنيه
|1,519
|سعر الجنيه الذهب
|5,616 جنيه
|341.82
|سعر الكيلو الذهب
|802,284 جنيه
|48,830
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|183.17 ريال
|48.83
|سعر الذهب عيار 22
|167.91 ريال
|44.76
|سعر الذهب عيار 21
|160.28 ريال
|42.73
|سعر الذهب عيار 18
|137.38 ريال
|36.62
|سعر الذهب عيار 14
|106.85 ريال
|28.48
|سعر الذهب عيار 12
|91.59 ريال
|24.41
|سعر أوقية الذهب
|5,697 ريال
|1,519
|سعر الجنيه الذهب
|1,282 ريال
|341.82
|سعرالكيلو الذهب
|183,172 ريال
|48,830
ويمكنك أيضاً عزيزي القارئ الإطلاع على أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء وأيضاً يومي الإثنين و الثلاثاء .