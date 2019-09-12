عيار 24 يسجل 786.. إعرف أسعار باقي الأعيرة و الجنيه الذهب اليوم الخميس 12/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الخميس المُوافق 12/9/2019 في مصر حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 786 جنيهاً في أول صعود له بعد النزول المستمر الذي حدث له حيث إرتفع 6 جنيهات للجرام بعد ما بلغ 781، كما سجل عيار 21 مبلغ 689 جنيهاً وسوف نعرض على حضراتكم أسعار جميعالأعيرة بالمصنعية وبدون في الجدوال التالية .







سعر الذهب في مصر

الوحدة سعر الذهب بدون مصنعية عيار 24 785 إلى 787 عيار 22 720 إلى 722 عيار 21 687 إلى 689 عيار 18 589 إلى 591 عيار 14 458 إلى 459 عيار 12 393 إلى 394 الاونصة 24,418 إلى 24,489 الجنيه الذهب 5,496 إلى 5,512 الكيلو 785,143 إلى 787,429







أما سعر الذهب بالمصنعية فهو يختلف من محل للآخر ومن عيار للآخر وسنقدم لكم متوسط الأسعار للأسواق المحلية المصرية .

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 802.28 جنيه 48.83 سعر الذهب عيار 22 735.43 جنيه 44.76 سعر الذهب عيار 21 702.02 جنيه 42.73 سعر الذهب عيار 18 601.72 جنيه 36.62 سعر الذهب عيار 14 468.00 جنيه 28.48 سعر الذهب عيار 12 401.14 جنيه 24.41 سعر الذهب عيار 9 300.86 جنيه 18.31 سعر أوقية الذهب 24,951 جنيه 1,519 سعر الجنيه الذهب 5,616 جنيه 341.82 سعر الكيلو الذهب 802,284 جنيه 48,830







سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 183.17 ريال 48.83 سعر الذهب عيار 22 167.91 ريال 44.76 سعر الذهب عيار 21 160.28 ريال 42.73 سعر الذهب عيار 18 137.38 ريال 36.62 سعر الذهب عيار 14 106.85 ريال 28.48 سعر الذهب عيار 12 91.59 ريال 24.41 سعر أوقية الذهب 5,697 ريال 1,519 سعر الجنيه الذهب 1,282 ريال 341.82 سعرالكيلو الذهب 183,172 ريال 48,830







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