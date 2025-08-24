أخبار إقتصادية

عيار 21 يقفز مجددًا.. سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

أحمد مراد

شهدت أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد 24 أغسطس ارتفاعا ملحوظا في بداية التعاملات، وقفز عيار 21 مجددًا حتى وصل إلى 355.70 ريالا سعوديا، وهو ما يساوي 94.85 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

وعلى مستوى عيار 24، وصل سعر جرام الذهب في السعودية إلى 406.52 ريال، أي ما يساوي 108.41 دولار، فيما بلغ سعر الأونصة 12.644.14 ريال، وهو ما يساوي 3 آلاف و 372 دولار و 77 سنت.

أسعار شراء سبائك الذهب

سعر الذهب في السعودية اليوم 24/ 8/ 2025
جدول توضيحي لأسعار سبائك الذهب في السعودية يوم الأحد 24 أغسطس 2025

وسجل سعر عيار 22 في سوق الصاغة بالمملكة 372.64 ريال، وهو من الأعيرة الشائعة بجانب عيار 21 في المملكة.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.