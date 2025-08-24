عيار 21 يقفز مجددًا.. سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد 24 أغسطس ارتفاعا ملحوظا في بداية التعاملات، وقفز عيار 21 مجددًا حتى وصل إلى 355.70 ريالا سعوديا، وهو ما يساوي 94.85 دولار.

وعلى مستوى عيار 24، وصل سعر جرام الذهب في السعودية إلى 406.52 ريال، أي ما يساوي 108.41 دولار، فيما بلغ سعر الأونصة 12.644.14 ريال، وهو ما يساوي 3 آلاف و 372 دولار و 77 سنت.

أسعار شراء سبائك الذهب

وسجل سعر عيار 22 في سوق الصاغة بالمملكة 372.64 ريال، وهو من الأعيرة الشائعة بجانب عيار 21 في المملكة.