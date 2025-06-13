“عيار 21 قد يصل إلى 5000 جنيه للجرام”.. أبرز توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعد التوترات الأخيرة

تشهد منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية العديد من التوترات الجيوسياسية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أسعار الذهب والمعادن والنفط في الأسواق والبورصات العالمية، حيث شهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة بحوالي 130 دولارًا للأوقية الواحدة لتصل عند مستوى 3430 دولارًا، مع وجود توقعات من جانب الخبراء بوصولها إلى مستوى 3500 دولار.

وتوقع أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، بأن تشهد أسعار المعدن النفيس المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يعتبر فرصة ذهبية للراغبين في الشراء.

وقال رزق خلال تصريحات صحفية: “أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 3300 إلى 3430 دولارًا”، وتوقع بأن يصل سعر الأوقية إلى 3500 دولار، موضحًا أن سعر المعدن الأصفر عيار 21 سيصل إلى 5000 جنيه للجرام الواحد في الأسواق المحلية.

هل الوقت الحالي مناسب للبيع؟

كما أكد خبير المشغولات الذهبية، أن الوقت الحالي غير مناسب للأشخاص الراغبين في البيع، قائلًا: “اللي يبيع دلوقتي غلطان، والزيادات الجاية مش طبيعية، وحتى لو سعر الذهب زايد فالوقت الحالي مناسب جدًا للشراء”، منوهًا أن الزيادة ستكون بشكل كبير جدًا خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

وجاء سعر المعدن الأصفر، اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 بختام التعاملات، في محلات الصاغة دون احتساب أي ضريبة أو مصنعية كالتالي: