عيار 21 بكام في الصاغة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 اغسطس 2022 بدون مصنعية

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد الموافق 28-8-2022 علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، حيث أعلن الموقع الرسمي للذهب والمتخصص في عرض سعر الذهب في مصر، عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر انتشارا من بين الأعيرة الذهبية المختلفة والذي سجل نحو 1075 جنيها للبيع و 1079 جنيها للشراء وذلك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، فقد وصلت أسعار المشغولات الذهبية، والتي تضمن زيادة سعر الذهب في مصر بنهاية تداولات أمس السبت، بمعدل جنيه واحد في المتوسط منذ الأسبوع السابق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 1075 جنيها للبيع و 1079 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو1229 جنيها للبيع و 1233 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو921 جنيها للبيع و 925 جنيها للشراء.

وسجل عيار 14 الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 717 جنيها للبيع و 719 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8600 جنيها للبيع و 8632 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 38.21 ألف جنيه للبيع و 38.361 ألف جنيه للشراء.

وسجل كيلو الذهب نحو 1.23 مليون جنيه للبيع و 1.233 مليون جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وفي السياق ذاته، اختلفت سعر الذهب في مصر من محل صاغة إلى آخر باختلاف سعر بالمصنعية، حيث يبلغ متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة حوالي 30 أو65 جنيهًا، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كما تتراوح النسبة في الغالب بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

استقرار أسعار الذهب في مصر

ومن جهته، اوضح المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات، المهندس سعيد إمبابي، أن أسعار الذهب في مصر شهدت حالة من الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم، وذلك في ظل انخفاض سعر الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 % ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، إلى جانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.

وأشار ” إمبابي” إلى إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات، وذلك بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا.