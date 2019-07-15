عيار 21 بكام.. اعرف سعر الذهب اليوم الإثنين 15-7-2019 في مصر والسعودية

سجل سعر الذهب اليوم بمصر ارتفاع طفيف بنحو جنيه للجرام الواحد وذلك عقب استقراره في تعاملات أمس، وارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بالتزامن مع قيمة الأوقية التي سجلت ارتفاع جديد بنحو 5 دولار مقارنةً بسعر أوقية الذهب أمس، وسجل عيار 21 الأبرز في الوجه البحري والقبلي بنحو 652 جنيه للجرام بدون إضافة قيمة المصنعية، عقب تسجيل الأوقية 1415 دولار طبقاً للتقارير الأحدث حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ونتابع معكم أسعار الذهب اليوم بشكل يومي عبر موقع نجوم مصرية خاصةً بعد التغييرات التي أصبحت تطرأ بشكل شبه يومي على المعدن الأصفر بسبب سعر الأوقية عالمياً، جديراً بالذكر أن سعر الذهب يوم الجمعة الماضية قد تراجع بنحو 5 جنيه للجرام الواحد، وفي تعاملات السبت ارتفع بشكل طفيف، واستقر في تعاملات أمس الأحد نظراً لإجازة محلات الصاغة في مصر، ومع تعاملات اليوم سجلت أسعار الذهب ارتفاع طفيف بنحو جنيه للجرام على مستوي كافة أعيرة الذهب.

سعر الذهب اليوم

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الإثنين، ليُسجل عيار 18 الأبرز خاصةً في محافظتي القاهرة والإسكندرية بنحو 558 جنيه للجرام الواحد، وسجل الجنيه الذهب 5216 جنيه مع العلم بأن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من ذهب عيار 21، وارتفع عيار 24 ليُسجل الآن 745 جنيه مقابل الجرام بدلاً من 744 جنيه في تعاملات أمس.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه (بدون المصنعية) عيار 24 743 إلى 745 عيار 21 650 إلى 652 عيار 18 557 إلى 559 الجنيه الذهب 5,200 إلى 5,216 أوقية الذهب 1415 دولار

ومع التذبذبات التي أصبحت تشهدها الأوقية، قد يتغير سعر الذهب أكثر من مرة في تعاملات اليوم، مثلما حدث في تعاملات الأربعاء الماضي فقد قفزت كافة أعيرة الذهب في بداية التعاملات بنحو 6 جنيه للجرام، وفي نهاية التعاملات ارتفع من جديد بنحو 5 جنيه للجرام.

سعر الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجع طفيف للغاية في كافة أعيرة الذهب، وسجل عيار 21 في أحدث تعاملات بالمملكة 149.28 ريال بدلاً من 149.48 في تعاملات أمس الأحد، وبلغت الأوقية مقابل الريال السعودي بنحو 5306 ريال، وتراجع عيار 24 ليُسجل الآن 170.60 ريال مقابل الجرام وفق أحدث تعاملات.

وللمقارنة بأسعار أمس الأحد، فقد سجل عيار 21 في تعاملات أمس 149.48 ريال، عيار 18 سجل 128.13 ريال، عيار 24 سجل أمس 170.83 ريال، عيار 14 سجل للجرام 99.65 وأخيراً عيار 12 سجل أمس 85.42 ريال.