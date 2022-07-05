عملة البيتكوين في صراع مع مستوی 20000 دولار أمريكي.. التفاصيل

تواجه عملة البيتكوين حالة من التذبذب السعري عند مستوی 20000 دولار أمريكي، وأصبح يتحرك فيها السعر صعودا وهبوطا في تلك المنطقة منذ يوم 18 يونيو 2022 حتى الآن، مما جعل هذا المستوى السعري قويا جدا، حيث جاء استقرار سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد انخفاض العملات الرقمية المشفرة الذي استمر طوال الـ 8 أشهر الماضية، حيث يعتبر مستوی 20000 دولار أمريكي هو أدنى مستوى سعري وصلت له عملة البيتكوين منذ العام الماضي 2021.



انخفاض العملات الرقمية المشفرة

في يوم 19 يونيو 2022 سجلت العملات الرقمية مقابل الدولار الأمريكي أقل مستوى سعريا لها منذ نهاية العام الماضي، ثم بدأت العملات الرقمية بالارتفاع من هذه المستويات التي تعتبر مناطق سعرية قوية يحدث منها ارتفاع للأسعار، حيث تسمى هذه المرحلة بالتصحيح التي تجعل السلوك السعري في حالة ثبات واستقرار، لكن في حال إن لم تمر العملات الرقمية بهذه المرحلة التصحيحية يتحول الوضع إلى انهيار وركود سعري.

مخاطر العملات الرقمية

تحتوي العملات الرقمية المشفرة على بعض المخاطر مثل الحركة السريعة والتقلب السعري، مما يجعل الخوف مسيطرا على عقل المتداول والمهتمين بـسوق العملات وهو الأسلوب الذي يتبعه صانع السوق حيث يكون هدفه الرئيسي هو زرع الخوف في عقل المتداول ليقوم ببيع ما يملك ويصبح صانع السوق متحكما في حركة السعر من حيث ارتفاع السعر أو انخفاضه.