عملة البيتكوين تحقق ارتفاع جديدا هو الأكبر في الـ6 أشهر الأخيرة

بواسطة عبد الصمد الأمراني

قفزت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 60 ألف دولار لأول مرة في ستة أشهر ، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مع تزايد الآمال في أن يوافق المنظمون الأمريكيون على صندوق متداول في العقود الآجلة للعملات المشفرة ، مما قد يفتح الباب أمام زيادة الاستثمار في الأصول. رقمي.

عملة البيتكوين تحقق ارتفاع جديدا هو الأكبر في الـ6 أشهر الأخيرة 1 7/11/2021 - 9:33 م

ينتظر مستثمرو العملات المشفرة الموافقة من أول صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة ويتعزز الرهان بالارتفاع الأخير.

قفزت Bitcoin ، أكبر عملة مشفرة في العالم ، إلى 61،869.05 دولارًا ، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل ، وتم تداولها مؤخرًا بنسبة 6.9 ٪ إلى 61،346 دولارًا.

انخفضت العملة أكثر من النصف منذ 20 سبتمبر واقتربت من أعلى مستوى لها عند 64895 دولارًا في أبريل.

أشارت بلومبرج إلى أنه من المتوقع أن تفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أول ETF لعقود البيتكوين الآجلة لبدء التداول الأسبوع المقبل.

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قال سيلفا ديميرالب ، مدير منتدى جامعة كوج للبحوث الاقتصادية والخبير الاقتصادي السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: “هذه التغييرات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي ليس مستقلاً ويخضع لضغط سياسي هائل”.

وأضافت أن “الافتقار إلى المصداقية يجعل الأسواق متوترة ، ليس فقط لأنه يعني أنها من المحتمل أن تنحرف عن هدف التضخم الخاص بها ، ولكن أيضًا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة ، فسيكون من الصعب جدًا أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة”. .

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عبد الصمد الأمراني

كاتب عربي مغربي الجنسية متهم بالشؤون الإقتصادية و المالية العالمية و تحليلها تحليلا شاملا و دقيقا و ومعرفة أسرار قوتهها و مكامن الخلل


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