عروض كارفور مصر أغسطس 2019 و CRAZY SALE تخفيضات وخصومات كبيرة على مدار الشهر ويمكنك الشراء الآن أونلاين

عيد ميلاد كارفور، دائما ما نجد ترقب كبير من المواطنين خلال بدايات شهر يناير من كل عام لمتابعة احتفالات شركة الفطيم فى مصر والوطن العربي بالعيد الثانوي لسلسلة كارفور فى مصر سواء الماركت أو الهايبر، وخلال هذه المدة التي تحددها شركة الفطيم تقدم تلك الشركة العديد والعديد من العروض والخصومات التى تجذب بها إنتباه الجميع على كافة السلع الاستهلاكية وأيضا على الأجهزة الكهربائية والمفروشات وغيرها والتى تقدم أيضا أسعار تنافسية.

وتقدم شركة كارفور مصر إحدى الشركات الرائدة فى البيع بالجملة والتجزئة على الساحة المصرية تيسيرا” على المواطنين من خلال دعم الأسر من خلال عمل خصومات كبيرة على احتياجات الأسر الأساسية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار والذى نجم من زيادة البنزين والسولار وغيرها من العوامل والتى ر تسعى كبري الشركات من جانب آخر بزيادة عمليات البيع من خلال التخفيضات والخصومات على السلع الأكثر احتياجا” للمواطنين

عروض كارفور مصر أغسطس 2019

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بصورة مستمرة متابعة كافة عروض وتخفيضات تلك الشركات وخصوصا خصومات كارفور مصر وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة كارفور بكافة الفروع (الهايبرات والسوبر ماركت ) أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر عن مجلة عروض جديدة عروض الصيف والتى لديها مساحات كبيرة تضم كافة احتياجات الأسر من الاجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية وغيرها من الملابس وفرع خاص بالمأكولات والاكسسوارات وغيرها من الأقسام التي تضم تشكيلة كبيرة من السلع والتخفيضات.

تحديث

عروض كارفور أونلاين من بأسهل طرق سداد والتوصيل خلال 7 أيام

وفقا” للاستراتيجية الجديدة لشركة الفطيم وسلسلة هايبر ماركت كارفور، جاءت العديد من المزايا التى تقدمها الشركة من خلال التعامل الفوري من خلال البيع عن اونلاين، من خلال الموقع الرسمي لكارفور، والتى خصصت موقع رسمى يتيح لكافة الزبائن التصفح والتعامل من على شبكة الانترنت وطريقة السداد والتحصيل فى نفس الوقت بطريقة سهلة مما يتيح امكانية السهلة

عيد ميلاد كارفور

وتعد شركة كارفور من أهم الشركات المؤسسة حول العالم بالبيع بالجملة والتجزئة والتي استحوذت بنسبة كبيرة على البيع من هذا القبيل حول العالم وتعمل فى مصر بالتوسع بالتقديم المزيد من السلع، ويعتبر شهر يناير من بداية العيد الثانوي لها

خصومات متتفوتش من 14 وحتي 25 أغسطس في كل فروع كارفور هايبرماركت

ومع العروض المستمرة التى تقدمها مجموعة الفطيم من عروض وخصومات ، فقط اعلنت الصفحة الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك عن مزيد من العروض والخصومات عيد ميلاد كارفور دايما مختلف

مواعيد عمل كارفور فهى كالتالى

اولاً جميع الفروع من السبت الى الاربعاء من 9 صباحا حتى 1 صباحاً عدا فرع العروبة من 10 صباحاً حتى 12 صباحاً ثانيـاً جميع الفروع يومى الخميس والجمعة تعمل من 9 صباحاً حتى 2 صباحاً عدا فرع العروبة من 10 صباحاً حتى 1 صباحاً ثالثـاً فرع فاستيفال ستى طوال ايام الاسبوع من 9 صباحاً حتى 1 صباحاً

عروض الشاشات من كارفور مصر