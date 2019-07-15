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عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019

تستمر سلسلة كارفور مصر في عروضها الخاصة كرنفال 2019 في الفترة من الاربعاء 17-7-2019 م وحتى الأحد 28-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .

مجلة كارفور كارنفال 2019 ( 17 – 28 يوليو )

تضم مجلة العروض الجديد لكارفورالعديد والعديد من الخصومات والتخفيضات المميزة  أجهزة كهربائية وادوات منزلية ومنتجات غذائية.

  • شاشات تليفزيون : مجموعة متنوعة من أجهزة التليفزيون لماركات متنوعة وإمكانيات متعددة تناسب اذواق ومتطلبات المتسوقين المختلفة .
  • موبايلات : مجموعة متنوعة من أجهزة التليفون المحمول والتابلت من ماركات مختلفة .
  • كمبويتر وملحقاته : لابتوبات وطابعات وراوتر .
  • أجهزة كهربائية منزلية : غلايات – كبة – خلاط – محضر طعام – عجان – فرن – ميكروويف – قلاية – مكانس كهربائية – مكواة – مراوح – مبردات هواء – مبردات مياه – بلت ان – تكييفات – ثلاجات – غسالات ملابس – غسالة اطباق – فريزر.
  • أدوات منزلية : طقم مقلاية – طقم طهي – طقم زجاج حراري – طقم طهي استانلس – طقم جرانيت – شواية – بولة بالغطاء – صينية ميلامين – طقم ثلاجة – علب حفظ طعام – مجات – طقم عشاء – اكواب – جردل – ترابيزة  / خصم 50 % على منتجات الجوهرة .
  • مستلزمات مصيف : مركب اطفال ميكي – عوامة شمسية – بيسين – جردل بحر – مرتبة بحر – نظارات بحر – فلامنجو – كرة بحر – عوامة ركوب بطة – عوامة – كتافات .
  • منتجات متنوعة : شنط سفر – شنط ظهر – بلاور – شنطة عدة – فلتر – طقم حدائق – ايس بوكس – زجاجة حفظ حرارة – كرسي بحر – مشاية . ملابس ومفروشات وأحذية : تيشرتات – ستارة – تانك توب – بونشو بحر – بيجامات – مخدة فايبر – شباشب – سابوه شاطئ .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مزيلات عرق – صابون – ماكينات حلاقة – كريم حماية – سائل منظف الجسم – مبيد حشري – منظف متعدد الاغراض – منظف تواليت – مساحيق غسيل – كلور – مسحوق غسالات – مناديل – حفاضات أطفال .
  • أغذية : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات ومشروبات وعصائر وشيكولاته وشيبس – ومجمدات واجبان ومخبوزات وحلويات وفاكهة وخضروات ولحوم واسماك .

عروض فروع الهايبر ماركت

عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019

عروض فروع الماركت

عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019 عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019

 

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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