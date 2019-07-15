عروض كارفور مصر من 17 وحتى 28 يوليو 2019

تستمر سلسلة كارفور مصر في عروضها الخاصة كرنفال 2019 في الفترة من الاربعاء 17-7-2019 م وحتى الأحد 28-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .

مجلة كارفور كارنفال 2019 ( 17 – 28 يوليو )

تضم مجلة العروض الجديد لكارفورالعديد والعديد من الخصومات والتخفيضات المميزة أجهزة كهربائية وادوات منزلية ومنتجات غذائية.

شاشات تليفزيون : مجموعة متنوعة من أجهزة التليفزيون لماركات متنوعة وإمكانيات متعددة تناسب اذواق ومتطلبات المتسوقين المختلفة .

موبايلات : مجموعة متنوعة من أجهزة التليفون المحمول والتابلت من ماركات مختلفة .

كمبويتر وملحقاته : لابتوبات وطابعات وراوتر .

أجهزة كهربائية منزلية : غلايات – كبة – خلاط – محضر طعام – عجان – فرن – ميكروويف – قلاية – مكانس كهربائية – مكواة – مراوح – مبردات هواء – مبردات مياه – بلت ان – تكييفات – ثلاجات – غسالات ملابس – غسالة اطباق – فريزر.

أدوات منزلية : طقم مقلاية – طقم طهي – طقم زجاج حراري – طقم طهي استانلس – طقم جرانيت – شواية – بولة بالغطاء – صينية ميلامين – طقم ثلاجة – علب حفظ طعام – مجات – طقم عشاء – اكواب – جردل – ترابيزة / خصم 50 % على منتجات الجوهرة .

مستلزمات مصيف : مركب اطفال ميكي – عوامة شمسية – بيسين – جردل بحر – مرتبة بحر – نظارات بحر – فلامنجو – كرة بحر – عوامة ركوب بطة – عوامة – كتافات .

منتجات متنوعة : شنط سفر – شنط ظهر – بلاور – شنطة عدة – فلتر – طقم حدائق – ايس بوكس – زجاجة حفظ حرارة – كرسي بحر – مشاية . ملابس ومفروشات وأحذية : تيشرتات – ستارة – تانك توب – بونشو بحر – بيجامات – مخدة فايبر – شباشب – سابوه شاطئ .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مزيلات عرق – صابون – ماكينات حلاقة – كريم حماية – سائل منظف الجسم – مبيد حشري – منظف متعدد الاغراض – منظف تواليت – مساحيق غسيل – كلور – مسحوق غسالات – مناديل – حفاضات أطفال .

أغذية : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات ومشروبات وعصائر وشيكولاته وشيبس – ومجمدات واجبان ومخبوزات وحلويات وفاكهة وخضروات ولحوم واسماك .

عروض فروع الهايبر ماركت

عروض فروع الماركت