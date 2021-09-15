عروض كارفور مصر من 16 وحتى 26 سبتمبر 2021

عرض جديد من سلسلة كارفور مصر بدءاُ من الخميس 16-9-2021 م وحتى الأحد 26-9-2021 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات.

لحوم : موزة بقري – مفروم – مكعبات قليل الدسم – سجق – أوراك ودبابيس دجاج – مأكولات بحرية مشكلة – اخطبوط – سمك قاروص – سلمون – جمبري – لانشون – صدور رومي مدخن – قشطة فراخ – بسطرمة .

فاكهة وخضروات : موز – تفاح سكري – رمان – تفاح أوروبي – كيوي – خيار – ثوم صيني – ليمون بلدي – بصل ذهبي .

البان وأجبان : جبنة شدر وجودا ورومي وفيتا وايدام وموزاريلا – لبنة لبناني طبيعي سادة أو بالنعناع أو بالزعتر أو بالفلفل أو حبة البركة أو قليل الدسم – جبنة مثلثات جبنة ثلاجة – حليب – زبدة . مخبورزات : باتيه شيكولاتة – كيزر سادة – دونات مشكل قالب كيك – فطير مشلتت – خبز فينو.

عصائر ومشروبات : عصير – ميه – مشروبات غازية – مشروب زبادي – شاي – قهوة سريعة التحضير – مشروب شيكولاتة – لبن بودرة .

مجمدات : برجر دجاج – دجاج – استربس – بانيه – برجر بقري – كفتة – هوت دوج.

بقالة جافة : زيت – سمن – مكرونة – ارز – نودلز – فول مدمس – كاتشب – حلويات وشيكولاتة – سكر – عسل – كريمة شيكولاتة .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – جل – منعم ملابس – سائل أطباق – سائل متعدد الاغراض – معطر جو – ملمع اثاث – مسحوق غسالات اطباق – سائل مطهر – اكياس ثلاجة – مناديل – مزيل عرق – سيريم – شامبو – مقشر للوجه – كريم للشعر – صابون للايدي – شاور جل – ماسك طبي – فوط صحية – حفاضات – فوط صحية – فرشاة اسنان – شفرات حلاقة – اكياس قمامة .

ملابس رجالي وحريمي وأولادي وبناتي وأحذية .

أدوات منزلية.

أجهزة كهربائية.