عروض كارفور مصر من 16 وحتى 26 سبتمبر 2021

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من سلسلة كارفور مصر بدءاُ من الخميس 16-9-2021 م وحتى الأحد 26-9-2021 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات.

عروض كارفور مصر من 16 وحتى 26 سبتمبر 2021 41 15/9/2021 - 10:32 م
  • لحوم : موزة بقري – مفروم – مكعبات قليل الدسم – سجق – أوراك ودبابيس دجاج – مأكولات بحرية مشكلة – اخطبوط – سمك قاروص – سلمون – جمبري – لانشون – صدور رومي مدخن – قشطة فراخ – بسطرمة .
  • فاكهة وخضروات : موز – تفاح سكري – رمان – تفاح أوروبي – كيوي – خيار – ثوم صيني – ليمون بلدي – بصل ذهبي .
  • البان وأجبان : جبنة شدر وجودا ورومي وفيتا وايدام وموزاريلا – لبنة لبناني طبيعي سادة أو بالنعناع أو بالزعتر أو بالفلفل أو حبة البركة أو قليل الدسم – جبنة مثلثات جبنة ثلاجة – حليب – زبدة . مخبورزات : باتيه شيكولاتة – كيزر سادة – دونات مشكل قالب كيك – فطير مشلتت – خبز فينو.
  • عصائر ومشروبات : عصير – ميه – مشروبات غازية – مشروب زبادي – شاي – قهوة سريعة التحضير – مشروب شيكولاتة – لبن بودرة .
  • مجمدات : برجر دجاج – دجاج – استربس – بانيه – برجر بقري – كفتة – هوت دوج.
  • بقالة جافة : زيت – سمن – مكرونة – ارز – نودلز – فول مدمس – كاتشب – حلويات وشيكولاتة – سكر – عسل – كريمة شيكولاتة .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – جل – منعم ملابس – سائل أطباق – سائل متعدد الاغراض – معطر جو – ملمع اثاث – مسحوق غسالات اطباق – سائل مطهر – اكياس ثلاجة – مناديل – مزيل عرق – سيريم – شامبو – مقشر للوجه – كريم للشعر – صابون للايدي – شاور جل – ماسك طبي – فوط صحية – حفاضات – فوط صحية – فرشاة اسنان – شفرات حلاقة – اكياس قمامة .
  • ملابس رجالي وحريمي وأولادي وبناتي وأحذية .
  • أدوات منزلية.
  • أجهزة كهربائية.

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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