عروض كارفور مصر من اليوم وحتى 16 يوليو 2019

عرض جديد من سلسلة كارفور مصر بدءاً من اليوم الاثنين 8-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 16-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية في فروع كارفور المختلفة ماركت وهايبر ماركت على مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات .

مجلة كارفور كارنفال 2019

شملت مجلة العروض الجديد لكارفور أجهزة كهربائية وادوات منزلية ومنتجات غذائية

أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات تليفزيون – مكانس كهربئية – بوتجازات – لابتوبات – موبايلات – كاميرات رقمية – فلاشات – هارد ديسك – كارت ميموري – بلايستيشن – طابعات – تابلت – قلاية – خلاط – غلاية مياه – محضر طعام – مراوح – مبرد مياه – بلت ان – تكييفات – ثلاجات – غسالات ملابس – غسالة اطباق – فريزر.

أدوات منزلية : طقم مقلاية – طقم طهي – طقم زجاج حراري – طقم طهي استانلس – طقم جرانيت – شواية – بولة بالغطاء – صينية ميلامين – طقم ثلاجة – علب حفظ طعام – مجات – طقم عشاء – اكواب – جردل – ترابيزة .

مستلزمات مصيف : مركب اطفال ميكي – عوامة شمسية – بيسين – جردل بحر – مرتبة بحر – نظارات بحر – فلامنجو – كرة بحر – عوامة ركوب بطة – عوامة – كتافات .

منتجات متنوعة : شنط سفر – شنط ظهر – بلاور – شنطة عدة – فلتر – طقم حدائق – ايس بوكس – زجاجة حفظ حرارة – كرسي بحر – مشاية . ملابس ومفروشات وأحذية : تيشرتات – ستارة – تانك توب – بونشو بحر – بيجامات – مخدة فايبر – شباشب – سابوه شاطئ .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مزيلات عرق – صابون – ماكينات حلاقة – كريم حماية – سائل منظف الجسم – مبيد حشري – منظف متعدد الاغراض – منظف تواليت – مساحيق غسيل – كلور – مسحوق غسالات – مناديل – حفاضات أطفال .

أغذية : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات ومشروبات وعصائر وشيكولاته وشيبس – ومجمدات واجبان ومخبوزات وحلويات وفاكهة وخضروات ولحوم واسماك .

عروض فروع ماركت كارفور

عرض خاص بكرنفال 2019 في فروع كارفور الصغرى ” الماركت ”