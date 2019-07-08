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عروض كارفور مصر من اليوم وحتى 16 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض كارفور مصر من اليوم وحتى 16 يوليو 2019

عرض جديد من سلسلة كارفور مصر بدءاً من اليوم الاثنين 8-7-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 16-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية في فروع كارفور المختلفة ماركت وهايبر ماركت على مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات .

مجلة كارفور كارنفال 2019

شملت مجلة العروض الجديد لكارفور أجهزة كهربائية وادوات منزلية ومنتجات غذائية

  • أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات تليفزيون – مكانس كهربئية – بوتجازات – لابتوبات – موبايلات – كاميرات رقمية – فلاشات – هارد ديسك – كارت ميموري – بلايستيشن – طابعات – تابلت – قلاية – خلاط – غلاية مياه – محضر طعام – مراوح – مبرد مياه – بلت ان – تكييفات – ثلاجات – غسالات ملابس – غسالة اطباق – فريزر.
  • أدوات منزلية : طقم مقلاية – طقم طهي – طقم زجاج حراري – طقم طهي استانلس – طقم جرانيت – شواية – بولة بالغطاء – صينية ميلامين – طقم ثلاجة – علب حفظ طعام – مجات – طقم عشاء – اكواب – جردل – ترابيزة .
  • مستلزمات مصيف : مركب اطفال ميكي – عوامة شمسية – بيسين – جردل بحر – مرتبة بحر – نظارات بحر – فلامنجو – كرة بحر – عوامة ركوب بطة – عوامة – كتافات .
  • منتجات متنوعة : شنط سفر – شنط ظهر – بلاور – شنطة عدة – فلتر – طقم حدائق – ايس بوكس – زجاجة حفظ حرارة – كرسي بحر – مشاية . ملابس ومفروشات وأحذية : تيشرتات – ستارة – تانك توب – بونشو بحر – بيجامات – مخدة فايبر – شباشب – سابوه شاطئ .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مزيلات عرق – صابون – ماكينات حلاقة – كريم حماية – سائل منظف الجسم – مبيد حشري – منظف متعدد الاغراض – منظف تواليت – مساحيق غسيل – كلور – مسحوق غسالات – مناديل – حفاضات أطفال .
  • أغذية : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات ومشروبات وعصائر وشيكولاته وشيبس – ومجمدات واجبان ومخبوزات وحلويات وفاكهة وخضروات ولحوم واسماك .

عروض فروع ماركت كارفور

عرض خاص بكرنفال 2019 في فروع كارفور الصغرى ” الماركت ”

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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