عروض سوا الجديدة 2019 أحدث باقات شركة الاتصالات السعودية stc.com.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية عروض سوا الجديدة حيث تقدم شركة الاتصالات السعودية stc العديد من العروض والخدمات، لجميع عملائها بالمملكة وخارجها تعد شركة الاتصالات السعودية من أكبر وأهم شركات الاتصالات بالمملكة، لذا تتحمل الشركة جميع المسئوليات والمهام تجاه ما تعرضه من خدمات، لجميع العملاء سواء شركات أو أشخاص يمكن متابعة موقع شركة الاتصالات السعودية لمعرفة، الفواتير والعروض الجديدة على المكالمات أو عروض الإنترنت.

عروض سوا الجديدة كويك نت المفوترة

يمكن الحصول على عروض مناسبة على الإنترنت بأسعار مذهلة مخفضة من خلال شركة الاتصالات السعودية STC حيث إتاحة عدد من العروض المميزة، لمحبي تحميل الملفات الضخمة المرئية أو المسموعة، تلبي عروض سوا الجديدة احتياجات أكثر العملاء استهلاكاً للباقة، لذلك مساهمة شركة الاتصالات في إرساء دعائم نظام كويك نت بزيادة سعة التحميل لتفوق 300 جيجا بايت.

باقة كويك نت 20 جيجا سعر الشراء 100 ريال صالحة لمدة شهر. باقة كويك نت 120 جيجا سعر الشراء 200 ريال صالحة لمدة شهرين. باقة كويك نت 350 جيجا سعر الشراء 300 ريال صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

أيضا لمحبي الألعاب القديمة فقد طرحت العديد من المزايا للجوالات الأولية، حيث يمكن الآن استرجاع الماضي وتطبيقات الماضي من خلال متجر التطبيقات، فيمكن تحميل لعبة سناك القديمة الآن بسهولة مع عروض سوا على الهواتف الحديثة.

باقات سوا مكالمات ونت

هناك عدد من المزايا المتاحة حاليا داخل التعاملات السعودية، حيث وجود ثلاث أنواع من الشرائح منها شريحة هوي سوا 25 تمتاز تلك الشريحة، بوجود رصيد يصل لـ25 ريال عند الشراء بـ30 ريال أما عن سعر المكالمات الداخلية، بـ55 هلله والرسائل النصية القصيرة بـ25 هلله وسعر المكالمات، الدولية تبدأ من 55 هلله أما عن سعر الإنترنت يبدأ من 2 ريال لكل ميجا بايت.

مفوتر بيسك: يتيح انترنت البيانات بـ1 جيجا بايت وأيضا الواي فاي بـ1 جيجا بايت، و100 دقيقة مجانية داخل الشبكة ولا يوجد دقائق خارج الشبكة، سعر الاشتراك 70 ريال، ويمكن الاشتراك فيه من خلال إرسال 4091 إلى 900

عروض سوا الجديدة على المفوتر

تتيح هذه الشريحة الاشتراك لخدمات الاتصال بفئات 30،100،400،1000 يمكن خلال تلك الفئات الاتصال بالشركات الأخرى مثل موبايلي أو زين السعودية والجدير بالذكر أن شريحة المفوتر 30 المكالمة فيها بسعر 20 هلله لشبكة لاتصالات السعودية و30 هلله لغير ذلك أما عن سعر الرسائل فهي 25 هلله ورسائل الوسائط بـ55 هلله أما الشبكات الأخرى بـ60 هلله.

أما المفوتر 100 له أيضا نفس مزايا مفوتر 30 إلا انه يتميز عنه في عدد الدقائق المجانية حيث يضم هذا النظام 500 دقيقة مجانية محلية هذا إلى جانب 500 ميجا بايت إنترنت.

باقات كويك نت المفوترة

قسيمة stc من نون

فايبر بنص السعر للحصول على العرض يمكن إرسال كلمة لا محدود إلى رقم 900



باقة الإنترنت اللامحدود بالإضافة إلى جوي tv تمكن العميل من الحصول، على إنترنت سريع مع خدمة مشاهدة التلفزيون التفاعلي والاستمتاع بالمكالمات الصوتية بسهولة.

الجمعة البيضاء أوفر مع stc

هذا العرض ساري للعملاء الذين لم يقوموا بالاشتراك في سوا ستار أو سوا بوست قبل الفترة من 24 سبتمبر 2018 ينتهي هذا العرض 24 نوفمبر الجاري.

شركة الاتصالات السعودية برنامج خدمات سوا الشهرية

خدمة اتصل بي بلس

خدمة المحتوى بشريحة الجوال

خدمة التحكم بالرسائل الدعائية

خدمة الرسائل متعددة الوسائط الـmms

خدمة 4G على الجوال

خدمة اتصل بي

خدمة 3G الجيل الثالث

خدمة الاتصال المرئي

خدمة صدى

خدمة البلاك بيري

خدمة الرسائل القصيرة sms

خدمة الرسائل الصوتية

خدمة إتمام المكالمات

خدمة الأهل والأصدقاء

خدمة الرسائل الذكية

خدمة التجوال الدولي

كيف أعرف رقمي سوا

يبحث الكثير عن طريقة معرفة أرقامهم في سوا لذ1ا قمنا بتوفير الطريقة للتسهيل على كافة العملاء، في البداية يجب إرسال *150# ثم نضغط اتصال ستأتيك رسالة بالرقم ومفادها عزيزي العميل الرقم هو.

الاشتراك في عرض سوا ستار وسوا بوست

باقات سوا المطورة

بطاقات شحن الإنترنت

يمكن لإعادة شحن رصيد الإنترنت استخدام باقات كويك نت التالية، ويجب التنويه أن تلك الباقات خاضعة لـ5% ضريبة القيمة المضافة، تلك الباقات متاحة للخطوط والفواتير مسبقة الدفع

مجلة جديدنا من سوا

مجلة شهر نوفمبر

تلك المجلة تم تصميمها لتواكب كل ما هو جديد من أحدث المنتجات والخدمات والأجهزة المعروضة، عن طريق عروض سوا الجديدة كما تتيح معرفة أسعار تلك المنتجات مع الباقات المفوترة، هذا إلى جانب إضافة عدد من خدمات ما بعد البيع، وعمل مسابقة العدد الشهرية.

سوا في روسيا

هناك فرصة كبيرة لحضور مباريات منتخب السعودية في كأس العالم 2018 وذلك من خلال شحن رصيد الجوال بأحد الطرق التالية:

الشحن من خلال “سداد – تطبيق البنك على الجوال أو الصرّاف الآلي أو من خلال الموقع الإلكتروني.

في حالة التحويل من المفوتر إلى المسبق الدفع.

من خلال الشحن عن طريق استخدام تطبيق MySTC بالماستر كارد أو الفيزا.

باقات سوا اللامحدودة

نموذج شحن سوا

من خلال هذا النموذج نوضح كيفية الشحن في سوا

أيضا يمكن اتباع الخطوات التالية عند الشحن

يمكن إعادة الشحن بإدخال *155* ثم رقم بطاقة الشحن# وأخيرا نقم بضغط اتصال. أيضا يمكن الشحن بإرسال رسالة إلى رقم 1500تحتوي على الرقم التالي *155* رقم بطاقة الشحن#. أو الاتصال برقم 1500 ثم نقم باختيار القائمة، ثم نقم بإدخال رقم بطاقة إعادة الشحن. أما الشحن من الخط المفوتر يتم إرسال رسالة لرقم 900 ويجب أن تضم هذا الرقم *144* بعدها رقم الجوال * (المبلغ)#

كهديه لعملائها أتاحت شركة الاتصالات السعودية هدايا مجانية على شكل بيانات مجانية للاستخدام الشخصي، في حال تسجيل المنتخب السعودي في مبارياته خلال كأس العالم روسيا 2018

وجاءت الهدايا على النحو التالي:

تسجيل هدف واحد يعادل ثلاث جيجابايت تسجيل هدفين يعادل 6 جيجابايت تسجيل ثلاثة أهداف يعادل 9 جيجابايت تسجيل أربعة أهداف يعادل 12 جيجابايت تسجيل خمسة أهداف يعادل 15 جيجابايت

أما عن مدة صلاحية تلك البيانات المجانية فهي 3 أيام فقط والعرض ساري على كافة شرائح المسبق الدفع والمفوتر أما عن طريقة الاشتراك في العرض يتم إرسال رقم 2018 إلى 900.

تطبيق لمسه: يعتبر هذا التطبيق أحد أهم المنصات التي تهتم بالأطفال حيث تقديم محتوى مميز، عبارة عن قصص وفيديوهات وألعاب أيضا نجد أنه يقدم محتوى تعليمي إلى الجانب الترفيهي.

يمكن الاشتراك في هذا التطبيق من خلال شركة الاتصالات السعودية بإرسال رقم 1 إلى 808877 ويمكن إلغاء الاشتراك بإرسال رقم 1 غ إلى رقم 808877 أما عن رسوم هذا التطبيق فهي 20 ريال سعودي.

باقات جوال أعمال فلكس

تمنح تلك الخدمة عدد كبير من المؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة المرونة من خلال التحكم في تكاليف الجوالات الخاصة بالموظفين التابعين لتلك الشركات، تتيح باقات فلكس الحصول على كل ما يدفعه العميل شهريا، لأنه ببساطة في حال نفاذ الرصيد يمكن الدفع مقابل ما ستحتاجه فقط.

خدمة حلول الواي فاي المنزلي من سوا

يتم توفير تلك الخدمة حصريا لعملاء الإنترنت المنزلي، وهناك أربع حلول تزود العملاء بتغطية أقوى، ويمكن أيضا عمل تسليك مجاني للكابلات، وتوفير الجهاز المناسب للإنترنت بعد الفحص مباشرة، وهذه صورة توضح خدمة حلول الواي فاي للإنترنت المنزلي من سوا.

خدمة عندي من سوا

عند الاشتراك في خدمة عندي لشحن رقم سوا اصبح لا حاجة لانتظار الشحن، فهناك ميزة قامت سوا بتوفيرها للعملاء المفوتر فمن خلال خدمة عندي، أصبح بإمكان العميل الشحن لأي رقم مفوتر، ويمكن تجديد الاشتراك كل 4 أسابيع هذا إلى جانب إمكانية إيقاف الخدمة في أي وقت من خلال العميل، يمكن الاشتراك في الخدمة من خلال إرسال رقم 900 من رقمك المفوتر.

برامج الأقساط الشهرية من سوا

سمارت هوم: هو أحد المنتجات اللاسلكية المنزلية بها عدد من الوحدات التي تساهم في تقوية شبكة الإنترنت بالمنزل، يمكن استقبال الإشعارات عن طريق التطبيق أو من خلال الرسائل النصية، تبلغ قيمة الاشتراك شهريا في هذا المنتج 55 ريال سعودي.

خدمة قطاف: تتيح تلك الخدمة إمكانية تجميع نقاط بعد دفع الفواتير أو القيام، بعمليات شراء لبعض منتجات الاتصالات السعودية أو استبدالها بهدايا ويمكن استبدال النقاط بالهدايا من خلال شركاء قطاف مثل: هايبر هوم سنتر أو هايبر سنتر بوينت.