نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية عروض زين الكويت اليوم حيث تعد شركة زين الكويت إحدى أهم شركات الاتصالات بالكويت، تساهم الشركة بشكل مستمر في تقديم عدد من الخدمات، للتسهيل على عملاءها تتشعب تلك الخدمات بعدد كبير من القطاعات المختلفة، سواء على المستوى الصحي أو الرياضي ويمكن متابعة موقعنا، باستمرار للتعرف على أحدث العروض التي تقدمها الشركة بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.

عروض زين الكويت



تقدم زين الكويت العديد من العروض على أجهزة الاتصالات بما يواكب التطور الحديث فقد تم طرح أحدث جهاز أيفون 8 باللون الأحمر، مع عمل خصومات لمشتركي شبكة زين الكويت ويتماثل هذا الإصدار، مع أيفون 7و 7+ وقد تم إصدار هذا الجهاز للمساهمة في دعم التبرعات المقدمة للقضاء على مرض الأيدز القاتل.

تقدم زين الكويت للاتصالات عدد من الحلول المميزة لكافة العملاء من مستخدمي هذا الهاتف، حيث حماية الجهاز من التعرض للخدش أو السقوط في الماء أو الصدمات، وذلك من خلال استخدام تقنية تسمى Liquipel لذا تنصح الشركة العملاء باستخدام هذه التقنية.

عروض زين الكويت الدفع المسبق

هناك عدد من العروض على الدفع المسبق متمثل في

باقة 5 دينار: للاستهلاك 10 جيجا إنترنت غير محدود يمكن الاشتراك عبر إرسال رقم 1 إلى 999

للاستهلاك 10 جيجا إنترنت غير محدود يمكن الاشتراك عبر إرسال رقم 1 إلى 999 باقة 2 دينار : للحصول على مكالمات غير محدود.

: للحصول على مكالمات غير محدود. باقة 8 دينار: مثل باقة 5 دينار ولكن تزيد عنها في بعض المزايا مثل استخدام 40 جيجا بايت انترنت كسعة تحميل.

مثل باقة 5 دينار ولكن تزيد عنها في بعض المزايا مثل استخدام 40 جيجا بايت انترنت كسعة تحميل. باقة 16 دينار : بها سعة تحميل تصل لـ500 جيجا بايت مع فتح الشبكة للاتصال دون تحديد.

: بها سعة تحميل تصل لـ500 جيجا بايت مع فتح الشبكة للاتصال دون تحديد. باقة 20 دينار: هي أقوى الباقات بها شبكة غير محدود ومتاح دائما للاستخدام مكالمات أو إنترنت.

عروض زين الكويت eezee

من بين عروض شركة زين الكويت بطاقات الدفع المسبق على باقات 1 و 1.5 دينار و3 دينار و5 دينار و10 و20 دينار كويتي، تختلف تلك الباقات في فترة الصلاحية حيث تبدأ من 20 يوم حتى 12 شهر، كما يمكن شحن باقات eezee باستخدام رسالة sms لتفعيل وضبط الخدمة والشحن.

باقات انترنت eezee يتم الاشتراك فيها بما يتناسب مع حاجة العميل، ويتم تفعيل تلك الباقات من خلال زيارة موقع شركة زين الكويت الرسمي.

يتم الاشتراك فيها بما يتناسب مع حاجة العميل، ويتم تفعيل تلك الباقات من خلال زيارة الرسمي. باقة إنترنت eezee 40 دينار تبلغ السعة 1 تيرا بايت بصلاحية تمتد لـ4 شهور مع راوتر مجاني أو هوت سبوت.

تبلغ السعة 1 تيرا بايت بصلاحية تمتد لـ4 شهور مع راوتر مجاني أو هوت سبوت. باقة 60 eezee السعة 2 تيرا بايت صلاحيتها 6 أشهر مع هاز أتصال مجاني.

عروض زين الكويت الدفع الآجل

تقدم شركة زين عروض وباقات الدفع الآجل مع تقديم هدايا هاتف ذكي أو جهاز للألعاب أو تابلت للألعاب أو إنترنت تصل سعته لـ1 تيرا بايت، أو دقائق ومكالمات مجانية كما تقدم أيضا خدمة ITunes Pass بالإضافة إلى إمكانية الحصول، على رقم Public IP وهناك أيضا خدمة جو اونلاين تي في بالاشتراك مع شبكة OSN لمتابعة كافة الأفلام والمسلسلات العالمية الجديدة.

رقم زين الكويت

يمكن التواصل مع شركة زين الكويت على البريد الإلكتروني الرسمي أو زيارة العنوان التالي شارع المطار، الشويخ مقر مجموعة زين

صندوق البريد 22244 13083 الصفا – الكويت هاتف: 96524644444+ ف: 96524644506+.

← إقرأ أيضاً: