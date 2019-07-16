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عروض بيم ماركت – الخميس 18 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض بيم ماركت – الخميس 18 يوليو 2019

مجموعة متنوعة من المنتجات في عرض بيم ماركت الجديد ليوم الخميس 18-7-2019 م وحتى نفاذ الكمية على ملحقات الكترونية للكمبيوتر والمحمول وأدوات منزلية .

  • هاتف ذكي ميزو 5 ( شاشة 5 بوصة – ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت – 2 جيجابايت رام – كاميرا امامية 5 ميجابيكسل وخلفية 8 ميجابيكسل – خطين – بطارية 3000 ميللي امبير – بصمة – ضمان عام ) بسعر 1499 جنية .
  • ميموري كارد سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 59.95 جنية ) ( 32 جيجا بسعر 89.95 جنية ) ( 64 جيجا بسعر 179.95 جنية ).
  • شاحن سيارة بالكابل مزود بمدخل يو اس بي توبي بسعر 62.95 جنية .
  • ريسيفر جروهي ( صورة جودة اتش دي – مدخلين يو اس بي – مدخل اتش دي ام اي – ميني – ضمان عام ) بسعر 179.95 جنية .
  • فلاش ميموري مزدوجة سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 89.95 جنية ) ( 32 جيجا بسعر 119.95 جنية ) ( 64 جيجا بسعر 219.95 جنية ) برنامج مجاني للاستخدام على الموبايل والكمبيوتر وبضمان 5 سنوات .
  • كابل Type C طول 1 متر بسعر 26.95 جنية .
  • فلاش ميموري سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 59.95 جنية ) ( 32 جيجا بسعر 92.95 جنية ) ( 64 جيجا بسعر 199.95 جنية ) ضمان 5 سنوات .
  • شاحن 2 مدخل + كابل 1 متر لادينو 1 متر بسعر 35.95 جنية .
  • شاحن سيارة 2 مدخل + كابل 1 متر لادنيو 1 متر بسعر 29.95 جنية .
  • كابل ايفون 1 متر تو بي بسعر 141.95 جنية .
  • مكواة شعر ميانتا ( سيراميك – بالايونات – 220 درجة مئوية – خاصية التسخين السريع – 6 مستويات رقمية للحرارة – تناسب جميع انواع الشعر – آمن على الشعر الملون – إمكانية التجعيد والتمويج – خاصية الايقاف التلقائي – ضمان عامين ) بسعر 399.95 جينة .
  • مجفف شعر براون ( 1800 واط – خفيف الوزن – تجفيف سريع – ساخن وبارد – ضمان عامين ) بسعر 539.95 جنية .
  • طقم كيس مخدة 50*70 سم 2 قطعة بسعر 17.95 جنية .
  • فانلة داخلية نص كم اطفالي قطن كمفورت فاميلي مقاس 4 و 6 و 8 و 10 و 12 سنة بسعر 18.95 جنية.
  • فانلة داخلية كم اطفالي قطن كمفورت فاميلي مقاس 4 و 6 و 8 و 10 و 12 سنة بسعر 21.95 جنية
  • .دواسة اشكال 40*70 سم ساسا بسعر 45.95 جنية .
  • مشاية اشكال 70*125 سم ساسا بسعر 139.95 جنية .
  • سلم بلاستيك الهلال والنجمة 2 درجة بسعر 139.95 جنية .
  • مساحة دوارة بسعر 45.95 جنية .
  • حلة استانلس زينوكس مقاس 36 بسعر 639.95 جنية .
  • سبت غسيل الهلال والنجمة بسعر 39.95 جنية .
  • شماعة خشب زان 6 كابولي بسعر 34.95 جنية .
  • طقم شماعة ملابس خشب زان 3 قطع بسعر 21.95 جنية .
  • كبة 3 سلاح لفرم اللحم والخضروات ميدياتك ( 700 واط – دورق 1.5 لتر – اسلحة من استانلس ستيل – ضمان عامين ) بسعر 299 جنية .
  • مروحة حائط بالريموت جاك ( 3 سرعات – 18 بوصة – تايمر – 3 ريشة ) بسعر 399.95 جنية .
  • فلتر 5 مرحلة + 3 شمعات هدية جرين تاتش بسعر 399.95 جنية .
  • تربو تخزين 3 رف بسعر 104.95 جنية .
  • منشر غسيل معدن هوم ماكس بسعر 134.95 جنية .
  • طقم كاسات تيوليب ( تركي ) 18 قطعة بسعر 299.95 جنية .
  • طقم شوب فيروز الوان ( منتج تركي ) 6 قطع بسعر 115 جنية .
  • عبوة تانك باور الاقتصادية + 2 شمعة هدية بسعر 129 جنية .
  • طقم عصير اركوبال 7 قطع بسعر 64.95 جنية .
  • ستاند 3 دور بلاستيك الهلال والنجمة بسعر 79.95 جنية .
  • مشترك 3 مخرج 2 متر اوليمبيا قوة تحمل عالية ( منتج تركي ) بسعر 57.5 جنية .
  • كابل هاتف محمول 1 متر وورث بسعر 35.95 جنية .
  • باسكت قمامة بالعجل 60 لتر الهلال والنجمة بسعر 104.95 جنية.

عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019 عروض بيم ماركت - الخميس 18 يوليو 2019

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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