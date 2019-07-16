عروض بيم ماركت – الخميس 18 يوليو 2019

مجموعة متنوعة من المنتجات في عرض بيم ماركت الجديد ليوم الخميس 18-7-2019 م وحتى نفاذ الكمية على ملحقات الكترونية للكمبيوتر والمحمول وأدوات منزلية .

هاتف ذكي ميزو 5 ( شاشة 5 بوصة – ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت – 2 جيجابايت رام – كاميرا امامية 5 ميجابيكسل وخلفية 8 ميجابيكسل – خطين – بطارية 3000 ميللي امبير – بصمة – ضمان عام ) بسعر 1499 جنية .

ميموري كارد سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 59.95 جنية ) ( 32 جيجا بسعر 89.95 جنية ) ( 64 جيجا بسعر 179.95 جنية ).

شاحن سيارة بالكابل مزود بمدخل يو اس بي توبي بسعر 62.95 جنية .

ريسيفر جروهي ( صورة جودة اتش دي – مدخلين يو اس بي – مدخل اتش دي ام اي – ميني – ضمان عام ) بسعر 179.95 جنية .

فلاش ميموري مزدوجة سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 89.95 جنية ) ( 32 جيجا بسعر 119.95 جنية ) ( 64 جيجا بسعر 219.95 جنية ) برنامج مجاني للاستخدام على الموبايل والكمبيوتر وبضمان 5 سنوات .

كابل Type C طول 1 متر بسعر 26.95 جنية .

فلاش ميموري سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 59.95 جنية ) ( 32 جيجا بسعر 92.95 جنية ) ( 64 جيجا بسعر 199.95 جنية ) ضمان 5 سنوات .

شاحن 2 مدخل + كابل 1 متر لادينو 1 متر بسعر 35.95 جنية .

شاحن سيارة 2 مدخل + كابل 1 متر لادنيو 1 متر بسعر 29.95 جنية .

كابل ايفون 1 متر تو بي بسعر 141.95 جنية .

مكواة شعر ميانتا ( سيراميك – بالايونات – 220 درجة مئوية – خاصية التسخين السريع – 6 مستويات رقمية للحرارة – تناسب جميع انواع الشعر – آمن على الشعر الملون – إمكانية التجعيد والتمويج – خاصية الايقاف التلقائي – ضمان عامين ) بسعر 399.95 جينة .

مجفف شعر براون ( 1800 واط – خفيف الوزن – تجفيف سريع – ساخن وبارد – ضمان عامين ) بسعر 539.95 جنية .

طقم كيس مخدة 50*70 سم 2 قطعة بسعر 17.95 جنية .

فانلة داخلية نص كم اطفالي قطن كمفورت فاميلي مقاس 4 و 6 و 8 و 10 و 12 سنة بسعر 18.95 جنية.

فانلة داخلية كم اطفالي قطن كمفورت فاميلي مقاس 4 و 6 و 8 و 10 و 12 سنة بسعر 21.95 جنية

.دواسة اشكال 40*70 سم ساسا بسعر 45.95 جنية .

مشاية اشكال 70*125 سم ساسا بسعر 139.95 جنية .

سلم بلاستيك الهلال والنجمة 2 درجة بسعر 139.95 جنية .

مساحة دوارة بسعر 45.95 جنية .

حلة استانلس زينوكس مقاس 36 بسعر 639.95 جنية .

سبت غسيل الهلال والنجمة بسعر 39.95 جنية .

شماعة خشب زان 6 كابولي بسعر 34.95 جنية .

طقم شماعة ملابس خشب زان 3 قطع بسعر 21.95 جنية .

كبة 3 سلاح لفرم اللحم والخضروات ميدياتك ( 700 واط – دورق 1.5 لتر – اسلحة من استانلس ستيل – ضمان عامين ) بسعر 299 جنية .

مروحة حائط بالريموت جاك ( 3 سرعات – 18 بوصة – تايمر – 3 ريشة ) بسعر 399.95 جنية .

فلتر 5 مرحلة + 3 شمعات هدية جرين تاتش بسعر 399.95 جنية .

تربو تخزين 3 رف بسعر 104.95 جنية .

منشر غسيل معدن هوم ماكس بسعر 134.95 جنية .

طقم كاسات تيوليب ( تركي ) 18 قطعة بسعر 299.95 جنية .

طقم شوب فيروز الوان ( منتج تركي ) 6 قطع بسعر 115 جنية .

عبوة تانك باور الاقتصادية + 2 شمعة هدية بسعر 129 جنية .

طقم عصير اركوبال 7 قطع بسعر 64.95 جنية .

ستاند 3 دور بلاستيك الهلال والنجمة بسعر 79.95 جنية .

مشترك 3 مخرج 2 متر اوليمبيا قوة تحمل عالية ( منتج تركي ) بسعر 57.5 جنية .

كابل هاتف محمول 1 متر وورث بسعر 35.95 جنية .

باسكت قمامة بالعجل 60 لتر الهلال والنجمة بسعر 104.95 جنية.