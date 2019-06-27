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عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير )

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير )

عرض جديد من سلسلة بنده مصر بدءاً من اليوم الخميس 27-6-2019 م وحتى يوم الاربعاء 17-7-2019 م أوحتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات المتنوعة .

الصيف طويل وعروضنا كتير هو عنوان مجلة عروض بنده الجديدة

منتجات عرض بنده مصر حتى 17 يوليو 2019

  • منتجات بقالة : زيت – مكرونة – ارز – دقيق – تونة – صلصة – مشروبات غازية – عصائر – شاي – مياه – طحينة – سكر – مشروم – شيكولاتة – بسكويت – كيك – شيبس – جيلي .
  • مجمدات غذائية : ملوخية – فاصوليا خضراء – خضار مشكل – باميه – برجر – بطاطس جاهزة للقلي – هوت دوج – فرانك – كفتة – بانيه – ايس كريم .
  • أجبان ومطهيات : جبنه مثلثات – جبنة تتراباك – – جبنة كوبايات – جبنة علب – جبنة ايدام -جبنة جودة – جبنة موتزاريلا – لنة – زبادي – لانشون – فراخ مطبوخة قشطة – بسطرمة – هوت دوج ..
  • فريشات : اوراك رومي – دجاج كامل – فيليه دجاج – شيش دجاج – اوراك دجاج – فيليه قشر بياض – سردين مجمد – جمبري – سبيط – سي فود – طماطم – بطاطس – بصل – باذنجان – خضار سوتيه – بطيخ – بصل – برقوق – عنب – تفاح سكري.
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مناديل – كيلوت – حفاضات – مساحيق غسيل – فوط صحية – جل غسيل – شامبو – بلسم – شفرات حلاقة – ماكينات حلاقة – غسول للفم – فرشاة اسنان – مزيل بقع – منعم ملابس – سائل مطهر – كلور – منظف حمام – بديل الزيت – كريم تفتيح – ملمع اثاث – منظف حمام – معطر جو – مبيدات حشرية – منظف زجاج .
  • أجهزة كهربائية : شاشات – ثلاجات – تكيفات – مبرد مياه – خلاط – مراوح . أدوات منزلية : جردل بحر – اطباق – فلاتر مياه .

 

عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير )

عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير )

عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير ) عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير )

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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