عروض بنده مصر من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2019 ( الصيف طويل وعروضنا كتير )

عرض جديد من سلسلة بنده مصر بدءاً من اليوم الخميس 27-6-2019 م وحتى يوم الاربعاء 17-7-2019 م أوحتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات المتنوعة .

الصيف طويل وعروضنا كتير هو عنوان مجلة عروض بنده الجديدة

منتجات عرض بنده مصر حتى 17 يوليو 2019

منتجات بقالة : زيت – مكرونة – ارز – دقيق – تونة – صلصة – مشروبات غازية – عصائر – شاي – مياه – طحينة – سكر – مشروم – شيكولاتة – بسكويت – كيك – شيبس – جيلي .

مجمدات غذائية : ملوخية – فاصوليا خضراء – خضار مشكل – باميه – برجر – بطاطس جاهزة للقلي – هوت دوج – فرانك – كفتة – بانيه – ايس كريم .

أجبان ومطهيات : جبنه مثلثات – جبنة تتراباك – – جبنة كوبايات – جبنة علب – جبنة ايدام -جبنة جودة – جبنة موتزاريلا – لنة – زبادي – لانشون – فراخ مطبوخة قشطة – بسطرمة – هوت دوج ..

فريشات : اوراك رومي – دجاج كامل – فيليه دجاج – شيش دجاج – اوراك دجاج – فيليه قشر بياض – سردين مجمد – جمبري – سبيط – سي فود – طماطم – بطاطس – بصل – باذنجان – خضار سوتيه – بطيخ – بصل – برقوق – عنب – تفاح سكري.

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مناديل – كيلوت – حفاضات – مساحيق غسيل – فوط صحية – جل غسيل – شامبو – بلسم – شفرات حلاقة – ماكينات حلاقة – غسول للفم – فرشاة اسنان – مزيل بقع – منعم ملابس – سائل مطهر – كلور – منظف حمام – بديل الزيت – كريم تفتيح – ملمع اثاث – منظف حمام – معطر جو – مبيدات حشرية – منظف زجاج .

أجهزة كهربائية : شاشات – ثلاجات – تكيفات – مبرد مياه – خلاط – مراوح . أدوات منزلية : جردل بحر – اطباق – فلاتر مياه .

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