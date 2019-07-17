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عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019

عرض جديد من سلسلة بنده مصر للفترة من الاربعاء 17-7-2019 م وحتى يوم الاربعاء 7-8-2019 م أو حتى نفاذ الكيمة تحت اسم ” بيتك نضيف وعلى جيبك خفيف ” في فروع بنده المختلفة .

منتجات عرض بنده حتى 7 اغسطس 2019

  • منتجات العناية الشخصية ومنزلية ومنظفات : مناديل – حفاضات اطفال – مساحيق غسيل – منظف اطباق – صابون سائل لليدين – سائل استحمام – فوط نسائية – شامبو – بلسم – معجون اسنان – صابون – مزيلات عرق – صن لوشن – مبيدات حشرية – معطر حمام – معطر جو – مساحيق غسالات اتوماتيك – منظف متعدد الاغراض – منظف تواليت – سائل مطهر – منعم ملابس – كلور .
  • أجهزة كهربائية : مكواة بخار – غسالات ملابس – تكييفات – مبردات مياه – ديب فريزر – مراوح – خلاط – محضرات طعام.
  • أدوات منزلية : أدوات نظافة – سبت غسيل – صواني – طقم مقلاية – فلاتر مياه – شوايات .
  • أغذية : لحوم – دواجن – بقوليات ومكسرات – مجمدات غذائية – مصنعات لحوم ودواجن – أجبان – مخللات – معلبات – البان – مشروبات – عصائر – حلويات – شيكولاتة .

فروع بنده مصر

  • المحور المركزي – ميدان الحرية بجانب سيتي سكيب مول – مدينة 6 أكتوبر.
  • 4 طريق النصر – بجانب قسم نصر أول – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر.
  • شارع سلمان الفارسي – أمام نادي العبور – الحي الأول – المحلية 8 – مدينة العبور.
  • طريق مصر إسكندرية الزراعي – بعد مدخل مدينة قها – قها.

عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019 عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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