عروض بنده مصر من 17 يوليو وحتى 7 أغسطس 2019

عرض جديد من سلسلة بنده مصر للفترة من الاربعاء 17-7-2019 م وحتى يوم الاربعاء 7-8-2019 م أو حتى نفاذ الكيمة تحت اسم ” بيتك نضيف وعلى جيبك خفيف ” في فروع بنده المختلفة .

منتجات عرض بنده حتى 7 اغسطس 2019

منتجات العناية الشخصية ومنزلية ومنظفات : مناديل – حفاضات اطفال – مساحيق غسيل – منظف اطباق – صابون سائل لليدين – سائل استحمام – فوط نسائية – شامبو – بلسم – معجون اسنان – صابون – مزيلات عرق – صن لوشن – مبيدات حشرية – معطر حمام – معطر جو – مساحيق غسالات اتوماتيك – منظف متعدد الاغراض – منظف تواليت – سائل مطهر – منعم ملابس – كلور .

أجهزة كهربائية : مكواة بخار – غسالات ملابس – تكييفات – مبردات مياه – ديب فريزر – مراوح – خلاط – محضرات طعام.

أدوات منزلية : أدوات نظافة – سبت غسيل – صواني – طقم مقلاية – فلاتر مياه – شوايات .

أغذية : لحوم – دواجن – بقوليات ومكسرات – مجمدات غذائية – مصنعات لحوم ودواجن – أجبان – مخللات – معلبات – البان – مشروبات – عصائر – حلويات – شيكولاتة .

فروع بنده مصر