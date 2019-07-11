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عروض بلاك اند ديكر في هايبر ون – يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض بلاك اند ديكر في هايبر ون – يوليو 2019

عروض خاصة على الاجهزة الكهربائية من بلاك اند ديكر في هايبر ون Hyper one طوال شهر يوليو ( 7 ) 2019 وذلك في فرعي هايبر وان بالشيخ زايد وطريق القاهرة الاسماعيلية والمنتجات هي :

  • مروحة إستاند 16 بوصة 3 سرعات بقوة 60 واط وضمان سنتين بسعر 1299 جنية بدلاً من 1499 جنية .
  • غلاية مياه إستانلس ستيل 1.7 لتر هيتر مغطى 2200 واط بضمان سنتين بسعر 999 جنية بدلاً من 1099 جنية .
  • قلاية ايرو فراي ديجيتا سعة 4 لتر 1500 واط وسعة سلة الطعام 1200 جرام بتكنولوجيا التسوية بالهواء الساخن + ساندوتش ميكر هدية والضمان سنتين بسعر 3599 جنية بدلاً من 3899 جنية .
  • مكواة إستاند رأسية بالبخار 2000 واط 3 مستويات لتدفق البخار + مكواة بخار هدية بضمان سنتين بسعر 3599 جنية بدلاً من 3999 جنية .
  • خلاط + مطحنة 400 واط ووعاء خلاط سعة 1.5 لتر سرعتان مع وظيفة النبض و 4 شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بضمان سنتين بسعر 899 جنية بدلاً من 1099 جنية .
  • عصارة فواكه 400 واط بسرعتان وكوب عصير سعر 350 مللينر وفلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ بضمان سنتين بسعر 1199 جنية بدلاً من 1399 جنية .
  • ساندوتش ميكر ثنائي 3*1 ( ساندوتش – جريل – وافل ) بضمان سنتين بسعر 1169 جنية بدلاً من 1299 جنية .
  • شواية لحمة بغطاء بيركس لسرعة التسوية 2200 واط وثرموستات للتحكم في درجات الحرارة ووعاء لتجميع الدهون وضمان سنتين بسعر 1799 جنية بدلاً من 1999 جنية .
  • عجان 1000 واط ووعاء خلط من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعة 4 لتر و6 مستويات للسرعة وقطع إضافية للخفق بضمان سنتين بسعر 3899 جنية بدلاً من 4199 جنية .
  • ميكروويف 30 لتر ديجيتال بالشواية سلفر 5 مستويات لقوة الميكروويف بضمان سنتين بسعر 3999 جنية بدلاً من 4999 جنية .
  • مكنسة كهربائية 2000 واط بها كيس للغبار من القماش بسعة 4.5 لتر وضمان سنتين بسعر 2099 جنية بدلاً من 2499 جنية .
  • مكنسة برميلية وبها خزان بسعر 20 لتر وبقوة 2000 واط ومزودة بمنفاخ شفط وطرد بضمان سنتين بسعر 2599 جنية بدلاً من 2899 جنية .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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