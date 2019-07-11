عروض بلاك اند ديكر في هايبر ون – يوليو 2019

عروض خاصة على الاجهزة الكهربائية من بلاك اند ديكر في هايبر ون Hyper one طوال شهر يوليو ( 7 ) 2019 وذلك في فرعي هايبر وان بالشيخ زايد وطريق القاهرة الاسماعيلية والمنتجات هي :

مروحة إستاند 16 بوصة 3 سرعات بقوة 60 واط وضمان سنتين بسعر 1299 جنية بدلاً من 1499 جنية .

غلاية مياه إستانلس ستيل 1.7 لتر هيتر مغطى 2200 واط بضمان سنتين بسعر 999 جنية بدلاً من 1099 جنية .

قلاية ايرو فراي ديجيتا سعة 4 لتر 1500 واط وسعة سلة الطعام 1200 جرام بتكنولوجيا التسوية بالهواء الساخن + ساندوتش ميكر هدية والضمان سنتين بسعر 3599 جنية بدلاً من 3899 جنية .

مكواة إستاند رأسية بالبخار 2000 واط 3 مستويات لتدفق البخار + مكواة بخار هدية بضمان سنتين بسعر 3599 جنية بدلاً من 3999 جنية .

خلاط + مطحنة 400 واط ووعاء خلاط سعة 1.5 لتر سرعتان مع وظيفة النبض و 4 شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بضمان سنتين بسعر 899 جنية بدلاً من 1099 جنية .

عصارة فواكه 400 واط بسرعتان وكوب عصير سعر 350 مللينر وفلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ بضمان سنتين بسعر 1199 جنية بدلاً من 1399 جنية .

ساندوتش ميكر ثنائي 3*1 ( ساندوتش – جريل – وافل ) بضمان سنتين بسعر 1169 جنية بدلاً من 1299 جنية .

شواية لحمة بغطاء بيركس لسرعة التسوية 2200 واط وثرموستات للتحكم في درجات الحرارة ووعاء لتجميع الدهون وضمان سنتين بسعر 1799 جنية بدلاً من 1999 جنية .

عجان 1000 واط ووعاء خلط من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعة 4 لتر و6 مستويات للسرعة وقطع إضافية للخفق بضمان سنتين بسعر 3899 جنية بدلاً من 4199 جنية .

ميكروويف 30 لتر ديجيتال بالشواية سلفر 5 مستويات لقوة الميكروويف بضمان سنتين بسعر 3999 جنية بدلاً من 4999 جنية .

مكنسة كهربائية 2000 واط بها كيس للغبار من القماش بسعة 4.5 لتر وضمان سنتين بسعر 2099 جنية بدلاً من 2499 جنية .

مكنسة برميلية وبها خزان بسعر 20 لتر وبقوة 2000 واط ومزودة بمنفاخ شفط وطرد بضمان سنتين بسعر 2599 جنية بدلاً من 2899 جنية .