أخبار إقتصادية

عروض اولاد رجب ( العودة الى المدرسة ) من 10 وحتى 23 سبتمبر 2019

بواسطة محمد عبد الرازق 0

بالصور العرض الجديد لسلسلة أولاد رجب في مصر بمناسبة العودة للمدارس , للفترة من الثلاثاء 10-9-2019 م وحتى يوم الاثنين 23-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع في جميع الفروع المتواجدة في المدن والمحافظات المصرية .



مجلة عرض أولاد رجب 10-23 سبتمبر 2019

  • جبن ومطهيات : فيتا واسطنبولي وملح خفيف وفلمنك ورومي وشيدر وريكفورد وبراميلي – زبدة – لانشون – بسطرمة – لحم رومي مدخن – طرشي .
  • اللحوم : كباب حلة – كبدة بقري – سجق – كندوز مشفي – روستو – مفروم – كباب حلة – فيليه دجاج – وراك – كفتة – برجر – بانيه – استربس .
  • أغذية طازجة : مانجو – رمان – عنب – كمثرى – تفاح – بصل – فلفل – بطاطس – بلح – سمك – جمبري .
  • مجمدات : بانيه – ملوخية – برجر – كفتة – هوت دوج – بط – فراخ – جمبري . منتجات الالبان : زبادي – جبنة مثلثات – مشروبات زبادي – جبنة كوبايت – جبن تتراباك.
  • أغذية جافة : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقولياتوالبان وعصائر ومشروبات وحلويات وشيكولاتة وشيبس .
  • المنظفات : مساحيق غسيل – سائل اطباق – مطهر سائل – منعم ملابس – مناديل – رول قمامة – رول ثلاجة – حفاضات اطفال .
  • الصحة والجمال : شامبو – اسبراي – شاور جل – معجون اسنان – رول اون – هاند ووش – صابون .
  • أجهزة منزلية : شاشات – خلاطات – هاند بلندر – كبة – مكواة – ميكروويف – مراوح – غسالات – ريسفرات – غلايات . أدوات منزلية : اطقم طهي وحفظ وتقديم – فلاتر مياه  .
  • ملابس ومفروشات وستائر وأحذية .
  • أدوات مدرسة




محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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