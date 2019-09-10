عروض اولاد رجب ( العودة الى المدرسة ) من 10 وحتى 23 سبتمبر 2019

بالصور العرض الجديد لسلسلة أولاد رجب في مصر بمناسبة العودة للمدارس , للفترة من الثلاثاء 10-9-2019 م وحتى يوم الاثنين 23-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع في جميع الفروع المتواجدة في المدن والمحافظات المصرية .







مجلة عرض أولاد رجب 10-23 سبتمبر 2019

جبن ومطهيات : فيتا واسطنبولي وملح خفيف وفلمنك ورومي وشيدر وريكفورد وبراميلي – زبدة – لانشون – بسطرمة – لحم رومي مدخن – طرشي .

اللحوم : كباب حلة – كبدة بقري – سجق – كندوز مشفي – روستو – مفروم – كباب حلة – فيليه دجاج – وراك – كفتة – برجر – بانيه – استربس .

أغذية طازجة : مانجو – رمان – عنب – كمثرى – تفاح – بصل – فلفل – بطاطس – بلح – سمك – جمبري .

مجمدات : بانيه – ملوخية – برجر – كفتة – هوت دوج – بط – فراخ – جمبري . منتجات الالبان : زبادي – جبنة مثلثات – مشروبات زبادي – جبنة كوبايت – جبن تتراباك.

أغذية جافة : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقولياتوالبان وعصائر ومشروبات وحلويات وشيكولاتة وشيبس .

المنظفات : مساحيق غسيل – سائل اطباق – مطهر سائل – منعم ملابس – مناديل – رول قمامة – رول ثلاجة – حفاضات اطفال .

الصحة والجمال : شامبو – اسبراي – شاور جل – معجون اسنان – رول اون – هاند ووش – صابون .

أجهزة منزلية : شاشات – خلاطات – هاند بلندر – كبة – مكواة – ميكروويف – مراوح – غسالات – ريسفرات – غلايات . أدوات منزلية : اطقم طهي وحفظ وتقديم – فلاتر مياه .

ملابس ومفروشات وستائر وأحذية .

أدوات مدرسة





