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عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019

عرض جديد من الفرجاني ماركت مصر في الفترة من الاربعاء 26-6-2019 م وحتى يوم الاربعاء 10-7-2019م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .

منتجات عرض الفرجاني حتى 10 يوليو 2019

  • البان وأجبان : جبنة رومي – جبنة فلمنك – جبنة ملح خفيف – جبنة اسطنبولي – جبنة فيتا – جبنة مربعات – جبنة مثلثات – جبنة علب بلاستيك وتتراباك – زبادي – زبدة – مشروب زبادي .
  • مصنعات غذائية : لانشون – بسطرمة – حلاوة طحنية – برجر – سجق – كفتة – هوت دوج – فرانكفورتر – اجنحة – وجبة دجاج – ملوخية مجمدة – بانيه – طرشي .
  • لحوم ودواجن واسماك : رنجة – لحم موزة – كباب حلة – لحم مفروم – كلاوي .
  • مشروبات : بيبسي – ميراندا – سفن –  شويبس – عصائر – شاي – نسكافيه – مياه .
  • بقالة جافة : مربى – صلصة – زيت – جيلي – سمنة – سكر – خل – مكرونة – دقيق – مشروم – ذرة حلوة – تونة – طحينة – كريم كراميل – كاتشب – بطاطس شيبس – شيكولاتة – عسل نحل – كورن فيليكس – كوند بيف – كريمة شيكولاتة .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : شامبو – غسول – كريم شعر – فرشاة اسنان – معاجين اسنان – فوط صحية – مناديل – مزيل عرق – بكر مطبخ – حفاضات اطفال – معطر جو – مساحيق غسيل .
  • ادوات منزلية وأجهزة كهربائية : شواية – شاشة – مفرمة لحم – مروحة – مكواة – كولمان – فلتر مياه – طقم كريستال – مجات – اطقم سيراميك – أطقم خشاف .

عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019 عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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