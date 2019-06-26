عروض الفرجاني ماركت من 26 يونيو وحتى 10 يوليو 2019

عرض جديد من الفرجاني ماركت مصر في الفترة من الاربعاء 26-6-2019 م وحتى يوم الاربعاء 10-7-2019م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .

منتجات عرض الفرجاني حتى 10 يوليو 2019

البان وأجبان : جبنة رومي – جبنة فلمنك – جبنة ملح خفيف – جبنة اسطنبولي – جبنة فيتا – جبنة مربعات – جبنة مثلثات – جبنة علب بلاستيك وتتراباك – زبادي – زبدة – مشروب زبادي .

مصنعات غذائية : لانشون – بسطرمة – حلاوة طحنية – برجر – سجق – كفتة – هوت دوج – فرانكفورتر – اجنحة – وجبة دجاج – ملوخية مجمدة – بانيه – طرشي .

لحوم ودواجن واسماك : رنجة – لحم موزة – كباب حلة – لحم مفروم – كلاوي .

مشروبات : بيبسي – ميراندا – سفن – شويبس – عصائر – شاي – نسكافيه – مياه .

بقالة جافة : مربى – صلصة – زيت – جيلي – سمنة – سكر – خل – مكرونة – دقيق – مشروم – ذرة حلوة – تونة – طحينة – كريم كراميل – كاتشب – بطاطس شيبس – شيكولاتة – عسل نحل – كورن فيليكس – كوند بيف – كريمة شيكولاتة .

منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : شامبو – غسول – كريم شعر – فرشاة اسنان – معاجين اسنان – فوط صحية – مناديل – مزيل عرق – بكر مطبخ – حفاضات اطفال – معطر جو – مساحيق غسيل .

ادوات منزلية وأجهزة كهربائية : شواية – شاشة – مفرمة لحم – مروحة – مكواة – كولمان – فلتر مياه – طقم كريستال – مجات – اطقم سيراميك – أطقم خشاف .

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