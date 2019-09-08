عروض الفرجاني ماركت حتى 25 سبتمبر 2019 ( العودة الى المدارس )







عرض العودة للمدرسة من الفرجاني ماركت في الفترة من السبت 7-9-2019 م وحتى يوم الاربعاء 25-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .







منتجات عرض الفرجاني 7-25 سبتمبر 2019

منتجات غذائية : جبنة رومي – جبنة فيتا – جبنة اسطنبولي – جبنة براميلي – جبنة شيدر – جبنة فلمنك – جبنة مثلثات – جبنة تتراباك – جبنة ملح خفيف – قشطة – لانشون – حلاوة طحنية – مربىفراولة – مربى تين – بسكويت ويفر – عصير – لبن – زبادي – جلاش – بانيه – برجر – كفتة – فرانك – جمبري – رنجة – كباب حلة – بانيه – كبدة – ارز – ذرة فيشار – كورن فليكس – شاي – زيت – دقيق – مكرونة – صلصة – جيلي – شيكولاتة – بسكويت – كبوت – تونة – قمح مبشور – مياه معدنية – عسل نحل – كيك – باتيه – سلامي – رومي مدخن – بسطرمة – كريمة شيكولاتة – بلوبيف – بسكويت شاي – بسكويت تمر – فول – مشروم شرائح معلب – شيبس – قهوة سريعة التحضير .

مستلزمات منزلية متنوعة : لانش بوك – شنطة لاب توب – قطاعة خضروات – صانع قهوة – شواية كريب – ميزتن حمام – شاشة – مكواة .

منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : شامبو – شاور جل – بديل زيت – معجون اسنان – غسول – مناديل – فرشاة اسنان – جيل مطهر – كولونيا – اسبراي – رول اون – صابون – حفاضات أطفال – مساحيق غسيل – منعم ملابس – فوط صحية نسائية – كلور – جيل غسيل – صابون – صابون سائل – منظف سائل .







