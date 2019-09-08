أخبار إقتصادية

عروض الفرجاني ماركت حتى 25 سبتمبر 2019 ( العودة الى المدارس )

بواسطة محمد عبد الرازق 0


عرض العودة للمدرسة من الفرجاني ماركت في الفترة من السبت 7-9-2019 م وحتى يوم الاربعاء 25-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .



منتجات عرض الفرجاني 7-25 سبتمبر 2019

  • منتجات غذائية : جبنة رومي – جبنة فيتا – جبنة اسطنبولي – جبنة براميلي – جبنة شيدر – جبنة فلمنك – جبنة مثلثات – جبنة تتراباك – جبنة ملح خفيف – قشطة – لانشون – حلاوة طحنية – مربىفراولة – مربى تين –  بسكويت ويفر – عصير – لبن – زبادي – جلاش – بانيه – برجر – كفتة – فرانك – جمبري – رنجة – كباب حلة – بانيه – كبدة – ارز – ذرة فيشار – كورن فليكس – شاي – زيت – دقيق – مكرونة – صلصة – جيلي – شيكولاتة – بسكويت – كبوت – تونة – قمح مبشور – مياه معدنية – عسل نحل – كيك – باتيه – سلامي – رومي مدخن – بسطرمة – كريمة شيكولاتة – بلوبيف – بسكويت شاي – بسكويت تمر – فول – مشروم شرائح معلب – شيبس – قهوة سريعة التحضير .
  • مستلزمات منزلية متنوعة : لانش بوك – شنطة لاب توب – قطاعة خضروات – صانع قهوة – شواية كريب – ميزتن حمام – شاشة – مكواة .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : شامبو – شاور جل – بديل زيت – معجون اسنان – غسول – مناديل – فرشاة اسنان – جيل مطهر – كولونيا – اسبراي – رول اون – صابون – حفاضات أطفال – مساحيق غسيل – منعم ملابس – فوط صحية نسائية – كلور – جيل غسيل – صابون – صابون سائل – منظف سائل .


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محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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