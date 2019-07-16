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عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع

الاحتفال السنوي الكبير لاسواق عبد الله العثيم مصر بمناسبة مرور 4 سنوات على تواجدها في السوق المصري , وبهذه المناسبة تقدم اسوق العثيم عرضاً في الفترة من الثلاثاء 16-7-2019 م وحتى يوم الاربعاء 31-7-2019 م أ وحتى نفاذ الكمية .

مسابقة العثيم بمناسبة 4 سنين في مصر

اشتري ب 500 جنيه وادخل السحب علي عربيه وهدايا تانيه كتير ( شاشات – غسالات ملابس – ثلاجات – بوتجازات – افران – محضرات طعام – افران ) ويومياً كوبونات مشتريات مجانية تصل الى 150 جنية بدون سحب عن شرائك ب 150 جنية خلال ساعات الفوز اليومية .

مدة المسابقة في الفترة من 01-07-2019 حتي 15-08-2019 تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي .

منتجات مجلة عروض احتفال العثيم مصر حتى 31 يوليو 2019

مجموعة متنوعة من المنتجات داخل العرض الجديد من العثيم منها :

  • أغذية : تشكيلة واسعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات ومنتجات الالبان والعصائر والمشروبات والحلويات واللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتهم والمجمدات الغذائية والحلويات  .
  • منتجات العناية : عدد كبير من منتجات العناية الشخصية للجسم والشعر والبشرة ومنتجات العناية بالطفل , ومزيلات العرق .
  • منظفات : عدد كبير من مواد ومنتجات العناية المنزلية والمنظفات المختلفة لاغسالات والارضيات والزجاج والمناديل .
  • أدوات منزلية وأجهزة كهربائية : يوجد بالعرض مبردات مياه وفلاتر وعبوات مياه .

تتوفر هذه العرض في فروع العثيم المختلفة :

  • مدينة نصر ( الحاروني – طرابلس – السفارات – الحي التاسع ).
  • الدقي ( الدقي – الانصار – طهران ) الهرم ( اللبيني ) .
  • أكتوبر ( الفردوس ) .
  • مصر الجديد ( النزهة – مصر الجديدة – الجولف ).
  • القاهرة الجديدة ( سبوت ) .
  • المهندسين ( عدن ) .
  • المقطم .
  • العبور .

عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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