عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع

الاحتفال السنوي الكبير لاسواق عبد الله العثيم مصر بمناسبة مرور 4 سنوات على تواجدها في السوق المصري , وبهذه المناسبة تقدم اسوق العثيم عرضاً في الفترة من الثلاثاء 16-7-2019 م وحتى يوم الاربعاء 31-7-2019 م أ وحتى نفاذ الكمية .

مسابقة العثيم بمناسبة 4 سنين في مصر

اشتري ب 500 جنيه وادخل السحب علي عربيه وهدايا تانيه كتير ( شاشات – غسالات ملابس – ثلاجات – بوتجازات – افران – محضرات طعام – افران ) ويومياً كوبونات مشتريات مجانية تصل الى 150 جنية بدون سحب عن شرائك ب 150 جنية خلال ساعات الفوز اليومية .

مدة المسابقة في الفترة من 01-07-2019 حتي 15-08-2019 تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي .

منتجات مجلة عروض احتفال العثيم مصر حتى 31 يوليو 2019

مجموعة متنوعة من المنتجات داخل العرض الجديد من العثيم منها :

أغذية : تشكيلة واسعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات ومنتجات الالبان والعصائر والمشروبات والحلويات واللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتهم والمجمدات الغذائية والحلويات .

منتجات العناية : عدد كبير من منتجات العناية الشخصية للجسم والشعر والبشرة ومنتجات العناية بالطفل , ومزيلات العرق .

منظفات : عدد كبير من مواد ومنتجات العناية المنزلية والمنظفات المختلفة لاغسالات والارضيات والزجاج والمناديل .

أدوات منزلية وأجهزة كهربائية : يوجد بالعرض مبردات مياه وفلاتر وعبوات مياه .

تتوفر هذه العرض في فروع العثيم المختلفة :