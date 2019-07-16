عروض العثيم مصر من 16 وحتى 31 يوليو 2019 بمناسبة عيد ميلادها الرابع

الاحتفال السنوي الكبير لاسواق عبد الله العثيم مصر بمناسبة مرور 4 سنوات على تواجدها في السوق المصري , وبهذه المناسبة تقدم اسوق العثيم عرضاً في الفترة من الثلاثاء 16-7-2019 م وحتى يوم الاربعاء 31-7-2019 م أ وحتى نفاذ الكمية .
مسابقة العثيم بمناسبة 4 سنين في مصر
اشتري ب 500 جنيه وادخل السحب علي عربيه وهدايا تانيه كتير ( شاشات – غسالات ملابس – ثلاجات – بوتجازات – افران – محضرات طعام – افران ) ويومياً كوبونات مشتريات مجانية تصل الى 150 جنية بدون سحب عن شرائك ب 150 جنية خلال ساعات الفوز اليومية .
مدة المسابقة في الفترة من 01-07-2019 حتي 15-08-2019 تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي .
منتجات مجلة عروض احتفال العثيم مصر حتى 31 يوليو 2019
مجموعة متنوعة من المنتجات داخل العرض الجديد من العثيم منها :
- أغذية : تشكيلة واسعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات ومنتجات الالبان والعصائر والمشروبات والحلويات واللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتهم والمجمدات الغذائية والحلويات .
- منتجات العناية : عدد كبير من منتجات العناية الشخصية للجسم والشعر والبشرة ومنتجات العناية بالطفل , ومزيلات العرق .
- منظفات : عدد كبير من مواد ومنتجات العناية المنزلية والمنظفات المختلفة لاغسالات والارضيات والزجاج والمناديل .
- أدوات منزلية وأجهزة كهربائية : يوجد بالعرض مبردات مياه وفلاتر وعبوات مياه .
تتوفر هذه العرض في فروع العثيم المختلفة :
- مدينة نصر ( الحاروني – طرابلس – السفارات – الحي التاسع ).
- الدقي ( الدقي – الانصار – طهران ) الهرم ( اللبيني ) .
- أكتوبر ( الفردوس ) .
- مصر الجديد ( النزهة – مصر الجديدة – الجولف ).
- القاهرة الجديدة ( سبوت ) .
- المهندسين ( عدن ) .
- المقطم .
- العبور .
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