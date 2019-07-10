عروض الصيف في أولاد رجب من 10 وحتى 24 يوليو 2019

أقوى عروض الصيف من سلسلة أولاد رجب وذلك للفترة من الاربعاء 10-7-2019 م وحتى يوم الاربعاء 24-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .
مجلة عروض أولاد رجب 10-24 يوليو 2019
تضم المجلة عروض متنوعة لجميع اقسام الهايبر من أغذية ومنظفات ومنتجات عناية شخصية ومنزلية وأدوات وأجهزة منزلية وكهربائية , وأهم هذه السلع هي :
- أجبان ومطهيات : جبن انواع مختلفة مثل الدوبل كريم والفريكو والجودة والرومي والمدخنة والفيتا والاسطمبولي والريكفورد والشيدر – قشطة درجاج – لانشون بقري – بسطرمة – روستو رومي – زيتون اسباني – زبدة صفراء – حلاوة طحنية سادة وبالشيكولاتة .
- لحوم : اسكالوب بقري – انتركوت – موزة – كباب حلة بقري – مكعبات حم بقري – ريش بتلو – ريش ضاني – بفتيك بتلو – فيليه دجاج – وراك فريش – صدور دجاج بالعظم .
- أغذية طازجة : بطيخ – عنب ابيض – عنب احمر – مانجو زبدية – مانجو جوليك – مانجو صديقة – فلفل رومي – كنتالوب – بصل احمر – سمك فيليه – جمبري كبير – سمك ماكريل – سمك لوت .
- أغذية مجمدة : بامية – بسلة – ملوخية – ورق عنب – برجر – ستربس – روستي – فيليه أحمر – هوت دوج – سجق – رومي – فراخ – وراك رومي .
- أغذية جافة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والعصائر والالبان الشيكولاتة والحلويات والشيبس.
- المنظفات : مساحيق غسيل – سوائل مطهرة – كلور – مناديل – صابون سائل – رول قمامة – فويل – مناديل مبللة – بكر تواليت – شامبو – رول اون – شاور جل – مزيلات عرق – كريمات – صابون معجون اسنان – اسبراي – حفاضات أطفال – فوط صحية – .
- أجهزة منزلية : شاشات – مكواة – ثلاجات – غسالات – خلاطات – قطاعات – مفرمة – مبردات هواء – مبردات مياه – مراوح – غلايات .
- أدوات منزلية : أطقم مقلايات – أطقم طهي – صواني – طواجن – علب حفظ – ترابيزات – جزامة – تروللي .
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