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عروض الصيف في أولاد رجب من 10 وحتى 24 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض الصيف في أولاد رجب من 10 وحتى 24 يوليو 2019

أقوى عروض الصيف من سلسلة أولاد رجب وذلك للفترة من الاربعاء 10-7-2019 م وحتى يوم الاربعاء 24-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .

مجلة عروض أولاد رجب 10-24 يوليو 2019

تضم المجلة عروض متنوعة لجميع اقسام الهايبر من أغذية ومنظفات ومنتجات عناية شخصية ومنزلية وأدوات وأجهزة منزلية وكهربائية , وأهم هذه السلع هي  :

  • أجبان ومطهيات : جبن انواع مختلفة مثل الدوبل كريم والفريكو والجودة والرومي والمدخنة والفيتا والاسطمبولي والريكفورد والشيدر – قشطة درجاج – لانشون بقري – بسطرمة – روستو رومي – زيتون اسباني – زبدة صفراء – حلاوة طحنية سادة وبالشيكولاتة .
  • لحوم : اسكالوب بقري – انتركوت – موزة – كباب حلة بقري – مكعبات حم بقري – ريش بتلو – ريش ضاني – بفتيك بتلو – فيليه دجاج – وراك فريش – صدور دجاج بالعظم .
  • أغذية طازجة : بطيخ – عنب ابيض – عنب احمر – مانجو زبدية – مانجو جوليك – مانجو صديقة – فلفل رومي – كنتالوب – بصل احمر – سمك فيليه – جمبري كبير – سمك ماكريل – سمك لوت .
  • أغذية مجمدة : بامية – بسلة – ملوخية – ورق عنب – برجر – ستربس – روستي – فيليه أحمر – هوت دوج – سجق – رومي – فراخ – وراك رومي .
  • أغذية جافة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والعصائر والالبان الشيكولاتة والحلويات والشيبس.
  • المنظفات : مساحيق غسيل – سوائل مطهرة – كلور – مناديل – صابون سائل – رول قمامة – فويل – مناديل مبللة – بكر تواليت – شامبو – رول اون – شاور جل – مزيلات عرق – كريمات – صابون معجون اسنان – اسبراي – حفاضات أطفال – فوط صحية –  .
  • أجهزة منزلية : شاشات – مكواة – ثلاجات – غسالات – خلاطات – قطاعات – مفرمة – مبردات هواء – مبردات مياه – مراوح – غلايات .
  • أدوات منزلية : أطقم مقلايات – أطقم طهي – صواني – طواجن – علب حفظ – ترابيزات – جزامة – تروللي .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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