عروض الصيف في أولاد رجب من 10 وحتى 24 يوليو 2019

أقوى عروض الصيف من سلسلة أولاد رجب وذلك للفترة من الاربعاء 10-7-2019 م وحتى يوم الاربعاء 24-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .

مجلة عروض أولاد رجب 10-24 يوليو 2019

تضم المجلة عروض متنوعة لجميع اقسام الهايبر من أغذية ومنظفات ومنتجات عناية شخصية ومنزلية وأدوات وأجهزة منزلية وكهربائية , وأهم هذه السلع هي :