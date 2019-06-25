عروض أولاد رجب من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في مصر في الفترة من الثلاثاء 25-6-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 9-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروعه بمصر .

العرض الجديد لمجلة العروض تحت اسم ” كلنا بنشجع مصر ” ومتوفر في 70 فرع لاود رجب في مصر , ومجموعة منتجات متنوعة ومختلفة تناسب المتسوقين واحتياجات المنزل المصري .

أهم المنتجات المتواجدة في مجلة العروض الجديدة لاولاد رجب على رأسها الالبان ومنتجاتها من حليب واجبان مختلفة ومتنوعة وزبادي وزبدة .

وبالنسبة للمنتجات الطازجة تتوفر في العرض الجديد فاكهة وخضروات ولحوم واسماك ودواجن , كما تتوفر المجمدات الغذائية المختلفة , والمطهيات مثل اللانشون والبسطرمة والقشطة الرومي والمخللات .

منتجات البقالة الغذائية الجافة لها تميز خاص فهناك عدد كبير من المعلبات ومنتجات اكساب النكهات والبقوليات والمياه والمشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الساخنة والشيكولاتة والبسكويت والشيبس.

ثم هناك عروض على بعض الاجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس والمفروشات .

ويتوفر في العرض منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات .

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