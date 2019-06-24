عرض ” كرنفال 2019 ” في كارفور من اليوم وحتى 7/7 – تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف

في مفاجأة جميلة لعشاق التسوق من اكبر واشهر سلسلة بيع تجزئة في مصر , كارفو تعلن عن عرضها المتميز الجديد بمناسبة الاجازات والصيف تحت اسم كرنفال 2019 , حيث تقدم تخفيضات مميزة على الاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية والملابس ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والمواد الغذائية .

مجلة عروض كارفور الجديدة ( كرنفال 2019 ) في الفترة من اليوم الاثنين 24-6-2019 م وحتى يوم الأحد 7-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع السلسلة المختلفة سواء المتاجر الصغرى الماركت , أو الكبرى هايبر ماركت .

بالنسبة للمنتجات المتواجدة في عرض كارفور الجديدة اهمها كانت الاجهزة الكهربائية وعلى رأسها التليفزيونات الحديثة حيث رصدنا تخفيضات هائلة مع توفر انواع مختلفة وامكانيات متنوعة تناسب الميزانيات التى وضعها المتسوقون في حسابتهم قبل الشراء .

لم تقتصر العروض في الاجهزة الكهربائية على الشاشات بل هناك عروض على الثلاجات والغسالات والبتجازات والخلاطات وحضرات الطعام والافران والميكروويف والقلايات ومبردات المياه والمراوح وغيرها .

بند التكنولوجيا مهم جداً وخاصة عند فئة الشباب لذلك في هذا العرض هناك خصومات مميزة على

اللابتوبات والطابعات وأجهزة التخزين الفلاشات والمروت مميوري والهاردات , بالاضافة الى الكاميرات الرقمية وأجهز الالعاب والموبايلات والتابلت .

وبالطبع هناك جانب من العرض لمستلزمات المنزل والاسرة المختلفة مثل الملابس والمفروشات ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات , بالاضافة الى مستلزمات البقالة الجافة والمجمدات الغذائية والفريشات من خضر وفاكهة ولحوم واسماك ودواجن .

صور مجلة عروض فروع الهايبر ماركت

صور مجلة عروض فروع الماركت

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