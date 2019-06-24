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عرض ” كرنفال 2019 ” في كارفور من اليوم وحتى 7/7 – تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض ” كرنفال 2019 ” في كارفور من اليوم وحتى 7/7 – تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف

في مفاجأة جميلة لعشاق التسوق من اكبر واشهر سلسلة بيع تجزئة في مصر , كارفو تعلن عن عرضها المتميز الجديد بمناسبة الاجازات والصيف تحت اسم كرنفال 2019 , حيث تقدم تخفيضات مميزة على الاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية والملابس ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والمواد الغذائية .

مجلة عروض كارفور الجديدة ( كرنفال 2019 ) في الفترة من اليوم الاثنين 24-6-2019 م وحتى يوم الأحد 7-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع السلسلة المختلفة سواء المتاجر الصغرى الماركت , أو الكبرى هايبر ماركت .

بالنسبة للمنتجات المتواجدة في عرض كارفور الجديدة اهمها كانت الاجهزة الكهربائية وعلى رأسها التليفزيونات الحديثة حيث رصدنا تخفيضات هائلة مع توفر انواع مختلفة وامكانيات متنوعة تناسب الميزانيات التى وضعها المتسوقون في حسابتهم قبل الشراء .

لم تقتصر العروض في الاجهزة الكهربائية على الشاشات بل هناك عروض على الثلاجات والغسالات والبتجازات والخلاطات وحضرات الطعام والافران والميكروويف والقلايات ومبردات المياه والمراوح وغيرها .

بند التكنولوجيا مهم جداً وخاصة عند فئة الشباب لذلك في هذا العرض هناك خصومات مميزة على

اللابتوبات والطابعات وأجهزة التخزين الفلاشات والمروت مميوري والهاردات , بالاضافة الى الكاميرات الرقمية وأجهز الالعاب والموبايلات والتابلت .

وبالطبع هناك جانب من العرض لمستلزمات المنزل والاسرة المختلفة مثل الملابس والمفروشات ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات , بالاضافة الى مستلزمات البقالة الجافة والمجمدات الغذائية والفريشات من خضر وفاكهة ولحوم واسماك ودواجن .

صور مجلة عروض فروع الهايبر ماركت

عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف

صور مجلة عروض فروع الماركت

عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف عرض " كرنفال 2019 " في كارفور من اليوم وحتى 7/7 - تخفيضات كبرى بمناسبة الصيف

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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